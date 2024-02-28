Приднестровье обратилось к России за помощью: подробности

Депутаты непризнанной республики обвинили Кишинев в "экономическом давлении". Каким образом Российская Федерация должна помочь Приднестровской Молдавской республике пока неизвестно.

Непризнанное Приднестровье обратилось к Российской Федерации за помощью в связи с "экономической блокадой" со стороны Молдовы. Соответствующую декларацию приняли на съезде "депутатов", который проходит в Тирасполе в среду, 28 февраля. Об этом сообщает "ТСВ Приднестровья".

"Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника переговорного процесса", — говорится в сообщении.

Кроме того, "депутаты" обращаются к Генсекретарю ООН с просьбой учесть "неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, прекратить нарушение Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности".

В ОБСЕ делегаты просят "повлиять на руководство Молдовы с целью возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса".

Аналогичные обращения "депутаты" непризнанной Приднестровской Молдавской республики адресуют Международному комитету Красного Креста и Европарламенту. Также будут обращения в адрес Межпарламентской ассамблеи СНГ и в адрес участников формата "5+2" (дипломатическая платформа, направленная на решение Приднестровского конфликта, которая состоит из представителей Молдовы и Приднестровья, России, Украины и ОБСЕ, Европейского союза с США).

Напомним, власти непризнанного Приднестровья настаивают, что Молдова наносит "катастрофический" удар по экономике Приднестровья. Речь идет о якобы потере 33 миллионов долларов в год предприятия Приднестровья из-за пошлин и банковской блокады Кишинева.

Ранее оппозиционер и активист Геннадий Чорба заявил, что на съезде 28 февраля в Тирасполе могут обратиться к России с просьбой "принять Приднестровье в состав РФ".