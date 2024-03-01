Похороны Навального превратились в демонстрации против Кремля, — Bild (видео)
Как отмечает Bild, Кремль очень нервничает и напуган. Есть опасения, что силовики снова расправятся со сторонниками Алексея Навального и арестуют желающих попрощаться.
В пятницу, 1 марта, состоятся похороны главного оппозиционера России и заклятого врага кремлевского диктатора Владимира Путина Алексея Навального, который будет похоронен в Москве на Борисовском кладбище. О том, как проходит прощание с Навальным, сообщает немецкий Bild.
По информации издания, за несколько часов до похорон сотни людей собрались и выстроились в очередь длиной практически полкилометра. Многие несут в руках цветы. Несмотря на риск разгона участников, в похоронах собираются участвовать западные дипломаты.
"Наш посол и его французский коллега сейчас едут на панихиду и похороны Навального", — заявили Bild в МИД Германии.
Как отмечает Bild, Кремль очень нервничает и напуган. Есть опасения, что большой контингент Путина снова расправится со сторонниками Навального и арестует желающих попрощаться.
"Для обеспечения похорон режим направил не только подразделения полиции, но и сотрудников ОМОНа, который регулярно используется для подавления протестов. С 2016 года ОМОН входит в состав Национальной гвардии, которая подчиняется непосредственно администрации президента России, то есть правителю Путину", — уточняет издание.
Церемонию отпевания Навального в церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали" усиленно охраняют силовики, на крыше видны снайперы. На месте установлены металлические рамки и заборы. Полиция проверяет документы и личные вещи собравшихся, ограничен доступ в интернет.
Что происходило накануне и с утра
Власти РФ пытаются всячески помешать прощанию. Возникли проблемы с арендой похоронного зала и катафалка. Утром столичный морг задержал выдачу родственникам тела оппозиционера. Обозреватели Bild называют это "психологической войной".
Как пишут журналисты, существует риск того, что силовики попытаются разогнать траурную процессию и задержат пришедших на прощание. С утра пятницы на закрытом для посещения Борисовском кладбище уже дежурит полиция.
"Режим, вероятно, задействует на панихиде значительную часть своих силовиков, дабы не допустить, чтобы похороны Навального превратились в демонстрацию против кремлевского правителя", — пишут журналисты Bild.
Они отмечают, что пока неясно, прибудут ли на похороны руководители Фонда борьбы с коррупцией и Юлия Навальная. Скорее всего, их не будет, так как для них существует большой риск ареста.
При этом Bild сообщает, что траурную церемонию на YouTube-канале Навального уже посмотрели почти 240 тысяч человек.
Напомним, что тело Навального, умершего 16 февраля, отдали матери только 24 февраля.