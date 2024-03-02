Гонки "железных людей": в Дубае впервые в мире соревновались гонщики в реактивных костюмах (фото)

Во время гонки пилоты были одеты в реактивные костюмы, которые имеют мощность 1500 лошадиных сил и использовали тот же тип топлива, который используют Airbus A380 и самолеты Boeing 777.

В ОАЭ состоялись первые в истории гонки в реактивных костюмах. Гонщики мчались вдоль маршрута с небоскребами Дубай-Марины. Об этом сообщает Associated Press.

Во время гонки пилоты были одеты в реактивные костюмы, которые имеют мощность 1500 лошадиных сил и использовали тот же тип топлива, который используют Airbus A380 и самолеты Boeing 777 дубайского авиаперевозчика Emirates. Правда, во время гонки скорость была не авиационная, а обычная автомобильная с частичным ускорением на прямых участках.

Для безопасности пилоты летели над водой, но были случаи столкновения, правда, к счастью, никто не пострадал. Во время соревнований эмиратский пилот Ахмед аль-Шехи упал в воду, но подал знак, что все в порядке, выбрался на поверхность и дальше продолжил движение.

Реактивные костюмы участников соревнований могли развивать скорость до 128 км/ч.

Тем временем зрители смотрели на реактивные костюмы, некоторые сказали, что им не терпится покататься.

"Это похоже на то, как астронавты летают в космосе", — сказала 50-летняя зрительница гонки Дженнифер Росс, гражданка США из Хьюстона, которая сейчас живет в Дубае.

"В Дубае можно увидеть лучшее шоу, которое вы можете увидеть, потому что люди летают — они летают в небе. Это технология нового уровня. Это очень, очень приятно, потому что если ты большой поклонник Железного человека, ты знаешь, Тони Старк, это технологии Железного человека", — сказал 35-летний Пратик Вьяс из Гуджарата, Индия.

Победителем стал участник Исса Калфон, который первым достиг финиша. Ему вручили церемониальную золотую реактивную турбину.

Напомним, что 38-летний актер Фрэнки Муниз с 2005 года занимается гонками. Недавно он дебютировал в гонках NASCAR.

Ранее сообщалось, что спортивный совет Дубая под руководством шейха Хамдана бен Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума официально объявил о проведении гонок в реактивных костюмах. В мероприятии заявили об участии 50 пилотов,