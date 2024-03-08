Выпивает, а потом постит: Медведев пишет скандальные посты после поставок вина из Италии, — СМИ

Российские журналисты выяснили, что виноградники Медведева в Италии никак не пострадали от санкций и вино регулярно завозится в Россию через различные фирмы-"прокладки".

Несмотря на санкции, вино с итальянских виноградников бывшего российского президента и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева продолжает поставляться в Россию. Об этом пишет издание The Insider, связывая поставки вина с его постами в Telegram.

"На днях Дмитрий Медведев снова оказался в центре публичного внимания и снова в связи с высказываниями, вызывающими непреодолимое чувство стыда и неловкости за бывшего президента. В синем френче в стиле Ангелы Меркель он выступил перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и, помимо прочего, называл европейцев рабами и животными, сопровождая это "фотожабами" с искаженными лицами европейских лидеров из своего Telegram-канала", — говорится в материале.

Фото: The Insider

Российские журналисты отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Медведев выступает со злобными заявлениями довольно регулярно. Возможно, это как-то связано с тем, что его легендарные виноградники не пострадали от санкций, и в Россию продолжает поступать стабильный поток итальянского вина, предполагает издание.

Тосканскую винодельню Fattoria della Aiola ФБК впервые связали с Дмитрием Медведевым в 2017 году. На тот момент бизнес в Италии был зарегистрирован на кипрский офшор Furcina LTD и принадлежал Илье Елисееву (однокласснику, доверенному лицу и лучшему другу Медведева). В настоящее время структура собственности Fattoria Della Aiola Societa Agricola A R.l. (Италия) меняется. Вместо кипрского офшора появился другой, но часть акций принадлежит непосредственно Елисееву, убеждено издание.

В отношении Елисеева действуют санкции со стороны США, Великобритании, Канады, Украины и Новой Зеландии, но не со стороны ЕС. В результате богатые однокурсники Медведева свободно владеют винодельнями в Италии.

Фото: The Insider

Даже после начала вторжения Дмитрий Медведев продолжал получать вино с итальянских виноделен: по данным ImportGenius, вина Fattoria della Aiola прибыли в Россию 17 июня 2022 года. Товар был доставлен из Латвии компанией Wellman Logistics, а получателем стало ООО "Рю де Вин", которое по цепочке принадлежит АО "Скаристый берег". Учредителем этой компании был подконтрольный Медведеву фонд "Соцгоспроект".

Фото: The Insider

Всего через два дня после прибытия итальянского вина Медведев в Telegram предсказал гибель ЕС, назвав председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "теткой".

Фото: The Insider

Следующий груз с итальянской винодельни Медведева прибыл в Россию через месяц, 18 июля. Отправителем груза была компания SIA Lion Wine, а получателем — московская компания Lion Wine. Бутылки были ввезены под видом "образцов".

"Неизвестно, участвовал ли в пробах сам винодел Медведев, но через несколько дней после того как бутылки пересекли границу, он пишет пост с перечислением "грехов" Запада, в котором использует такие выражения, как "европейские дурачки", "дедушка с деменцией" (про президента США, а не то, что вы могли подумать), "городские сумасшедшие" (про руководство ЕС)", — говорится в расследовании.

Фото: The Insider

А 13 октября 2022 года в Россию уже было ввезено значительное количество вина Fattoria della Aiola. Правда, ввезено оно было не компанией Rue de Vin, имевшей личные отношения с Медведевым, как вначале, а крупным импортером алкоголя Mistral Arco.

Фото: The Insider

Всего через несколько дней после того, как вино прошло таможню, Медведев уже готовил новый пост о "бандеровских выродках".

В январе 2023 года "образец" вина с винодельни Медведева в Тоскане был ввезен компанией MB Group Impex. Через несколько дней после того, как вино попало в Россию, Медведев снова сделал оскорбительные посты в Telegram:

Фото: The Insider

Как установили журналисты, аффилированная с Медведевым компания Rue de Vin также ввозила в Россию образцы других итальянских вин. Например, в июле 2023 года она закупила вино Vinicola Mediterranea. На следующий день после поставки Медведев написал: " Ядерный апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен".

"Внесение виноградника Медведева в санкционный список могло бы снизить уровень токсичности в социальных сетях. Однако в данном случае компания "Скаристый берег" (то есть сам Медведев) владеет собственным винодельческим хозяйством в Краснодарском крае. Она производит 150 000 бутылок вина в год", — резюмирует издание.

Напомним, бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что жалеет о том, что во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Одессу с премьером Греции, ракета не попала в его кортеж.

Также напомним, что в декабре 2023 года Медведев писал в своем Telegram, что существует угроза начала Третьей мировой войны в результате столкновения РФ и США. В своем посте в Telegram Медведев отметил, что такая угроза не была столь реальной с момента Карибского кризиса. Он также назвал Украину "второстепенным государством, находящимся в стадии распада", на которое президент США Джо Байден просит деньги у Конгресса.