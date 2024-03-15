На избирательные участки в РФ завезли ручки с исчезающими чернилами, — СМИ (видео)

Ручки с исчезающими чернилами, по данным медиа, выявили на участках в Курской и Ростовской областях.

В различных российских регионах на изберательных участках стали применять ручки, оснащенные специальными чернилами, которые постепенно исчезают. Об этом сообщает российское издание "Сирена".

"Надпись пропадает от нагрева, хотя на вид ручка обычная. Сказали всем молчать и класть только эти ручки с привезенных коробок", — сообщил житель Курска и прислал видео в подтверждение.

Согласно его утверждениям, предоставленная ему ручка была упакована в коробку с логотипом канцелярской фирмы BiC и официальным символом президентских выборов от ЦИК.

Аналогичные ручки были обнаружены на одном из избирательных участков в городе Ростов-на-Дону.

"Проверяйте [ручки] или берите свои, чтобы избежать исправлений", — сказал местный житель, столкнувшийся с исчезающими от нагрева чернилами.

Как отмечают журналисты, подобная технология используется на российских выборах как минимум с 2009 года. Попавшие в урну для голосования бюллетени без отметок признаются недействительными, но это дает возможность членам комиссии незаконно поставить отметку за любого из кандидатов после закрытия участка.

Напомним, выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. На временно оккупированных территориях Украины также будут проходить так называемые выборы.

Также в СМИ писали, что жители Челябинской области, которые посетят избирательные участки, получат возможность пройти бесплатное медицинское обследование. Мобильные медицинские бригады будут развернуты на местах голосования.