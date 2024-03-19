"Это не шутки": Трамп может получать деньги от других государств, — юрист

Бывший личный адвокат политика Майкл Коэн предупредил, что республиканцу безразлично, откуда придут средства. Подобный сценарий угрожает национальной безопасности США и сделает Дональда Трампа самым опасным человеком в Америке.

Майкл Коэн, бывший личный адвокат Дональда Трампа, бьет тревогу по поводу того, что тот получает деньги от других государств для покрытия своих долгов. Об этом он рассказал в эфире программы MSNBC "Deadline: Белый дом".

Коэн присоединяется к американскому политику и юристу Майклу Стилу и предупреждает, что у Трампа нет средств, и ему, скорее всего, придется получить финансирование из-за рубежа для оплаты своих растущих счетов и судебных решений против него.

"Если он получит их от такой компании, как Chubb или Federated Insurance — да, мы знаем эту компанию, это американская компания. Но если, гипотетически, деньги поступают из Саудовской Аравии, из Катара? Что, если они поступают через черный канал России? Тогда потенциальный кандидат в президенты... фактически должен иностранной структуре. И все это за счет безопасности Америки? Это не шутки", — отметил он.

В интервью телеканалу Коэн подчеркнул, что американцы должны быть очень обеспокоены тем, откуда Трамп берет деньги, которых, как стало известно, у него нет. Адвокат уверяет, что ситуация, в которой оказался Трамп, может поставить под угрозу национальную безопасность, если его изберут на новый президентский срок.

"Это ставит нашу национальную безопасность под угрозу и продолжает делать Дональда Трампа самым опасным человеком в Америке для нашей национальной безопасности и демократии", — подчеркнул Коэн и добавляет, что при этом Трампу безразлично, откуда придут деньги, "лишь бы только он их получил".

Представитель Демократической партии Шон Кастен высказал похожее мнение, написав в соцсети X (ранее Twitter), что потенциальный кандидат-республиканец в президенты США отчаянно нуждается в 464 миллионах долларов (это сумма только на сегодня), к которым он не имеет личного доступа.

"Сам по себе этот факт делает его огромным риском для национальной безопасности; любой иностранный противник, который стремится купить президента, знает цену", — акцентировал Кастен.

Такого же мнения бывший советник по национальной безопасности в администрации Трампа Джон Болтон, который считает, что иностранные государства могут использовать финансовое положение Трампа как рычаг для достижения внешнеполитических целей.

"Если Трампа изберут, в Кремле будут празднования. В этом нет никаких сомнений, потому что Путин думает, что он — легкая мишень", — приводит слова Болтона издание The Hill.

Финансовое состояние Трампа

Ранее, в понедельник 18 марта, юридическая команда Трампа указала в судебных документах, что обеспечить залог в размере 464 миллиона долларов по делу о мошенничестве в Нью-Йорке "невозможно". Адвокаты заявили, что потратили "бесчисленное количество часов" на переговоры с "одной из крупнейших страховых компаний в мире" и обратились к 30 компаниям с просьбой обеспечить залог.

Судья в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить почти 355 миллионов долларов плюс проценты по делу о финансовом мошенничестве экс-президента. Общая сумма штрафа за каждый день неуплаты увеличивается почти на 112 тысяч долларов, и сейчас составляет более 454 миллионов долларов.

Трамп несет огромные судебные расходы по возбужденным против него делам. В федеральных избирательных документах, обнародованных в начале 2024 года, говорится о том, что в течение второй половины 2023 года его комитеты по сбору средств потратили почти 30 миллионов долларов на юридические услуги. В февральской отчетности указано, что лидерский коалиционный избирательный штаб Трампа "Спасем Америку" потратил почти 3 миллиона долларов на юридические консультации только за первый месяц этого года.

Как сообщало издание NYT, предприятия Дональда Трампа за время его каденции на посту президента США с 2017 по 2021 год получили по меньшей мере 7,8 миллиона долларов от 20 правительств, причем большинство — от Китая.

17 марта во время выступления на митинге в Огайо Дональд Трамп сказал, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он готов дать деньги Киеву, но только в долг. Лидер республиканцев добавил, что президент Украины является "большим продавцом" и всегда едет с деньгами "в кармане".