Разделы
Материалы
Мир

"Это не шутки": Трамп может получать деньги от других государств, — юрист

Татьяна Зарембо
Фото: Из открытых источников | Многие из американского истеблишмента уверяют, что Дональд Трамп угрожает национальной безопасности США

Бывший личный адвокат политика Майкл Коэн предупредил, что республиканцу безразлично, откуда придут средства. Подобный сценарий угрожает национальной безопасности США и сделает Дональда Трампа самым опасным человеком в Америке.

Майкл Коэн, бывший личный адвокат Дональда Трампа, бьет тревогу по поводу того, что тот получает деньги от других государств для покрытия своих долгов. Об этом он рассказал в эфире программы MSNBC "Deadline: Белый дом".

Коэн присоединяется к американскому политику и юристу Майклу Стилу и предупреждает, что у Трампа нет средств, и ему, скорее всего, придется получить финансирование из-за рубежа для оплаты своих растущих счетов и судебных решений против него.

"Если он получит их от такой компании, как Chubb или Federated Insurance — да, мы знаем эту компанию, это американская компания. Но если, гипотетически, деньги поступают из Саудовской Аравии, из Катара? Что, если они поступают через черный канал России? Тогда потенциальный кандидат в президенты... фактически должен иностранной структуре. И все это за счет безопасности Америки? Это не шутки", — отметил он.

В интервью телеканалу Коэн подчеркнул, что американцы должны быть очень обеспокоены тем, откуда Трамп берет деньги, которых, как стало известно, у него нет. Адвокат уверяет, что ситуация, в которой оказался Трамп, может поставить под угрозу национальную безопасность, если его изберут на новый президентский срок.

"Это ставит нашу национальную безопасность под угрозу и продолжает делать Дональда Трампа самым опасным человеком в Америке для нашей национальной безопасности и демократии", — подчеркнул Коэн и добавляет, что при этом Трампу безразлично, откуда придут деньги, "лишь бы только он их получил".

Представитель Демократической партии Шон Кастен высказал похожее мнение, написав в соцсети X (ранее Twitter), что потенциальный кандидат-республиканец в президенты США отчаянно нуждается в 464 миллионах долларов (это сумма только на сегодня), к которым он не имеет личного доступа.

"Сам по себе этот факт делает его огромным риском для национальной безопасности; любой иностранный противник, который стремится купить президента, знает цену", — акцентировал Кастен.

Такого же мнения бывший советник по национальной безопасности в администрации Трампа Джон Болтон, который считает, что иностранные государства могут использовать финансовое положение Трампа как рычаг для достижения внешнеполитических целей.

"Если Трампа изберут, в Кремле будут празднования. В этом нет никаких сомнений, потому что Путин думает, что он — легкая мишень", — приводит слова Болтона издание The Hill.

Финансовое состояние Трампа

Ранее, в понедельник 18 марта, юридическая команда Трампа указала в судебных документах, что обеспечить залог в размере 464 миллиона долларов по делу о мошенничестве в Нью-Йорке "невозможно". Адвокаты заявили, что потратили "бесчисленное количество часов" на переговоры с "одной из крупнейших страховых компаний в мире" и обратились к 30 компаниям с просьбой обеспечить залог.

Судья в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить почти 355 миллионов долларов плюс проценты по делу о финансовом мошенничестве экс-президента. Общая сумма штрафа за каждый день неуплаты увеличивается почти на 112 тысяч долларов, и сейчас составляет более 454 миллионов долларов.

Трамп несет огромные судебные расходы по возбужденным против него делам. В федеральных избирательных документах, обнародованных в начале 2024 года, говорится о том, что в течение второй половины 2023 года его комитеты по сбору средств потратили почти 30 миллионов долларов на юридические услуги. В февральской отчетности указано, что лидерский коалиционный избирательный штаб Трампа "Спасем Америку" потратил почти 3 миллиона долларов на юридические консультации только за первый месяц этого года.

Как сообщало издание NYT, предприятия Дональда Трампа за время его каденции на посту президента США с 2017 по 2021 год получили по меньшей мере 7,8 миллиона долларов от 20 правительств, причем большинство — от Китая.

17 марта во время выступления на митинге в Огайо Дональд Трамп сказал, что выступает против предоставления военной помощи Украине. Он готов дать деньги Киеву, но только в долг. Лидер республиканцев добавил, что президент Украины является "большим продавцом" и всегда едет с деньгами "в кармане".