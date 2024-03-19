В Польше выйдут на протесты почти 70 000 фермеров: поляков готовят к "армагедону"

Планируется более 580 акций протеста по всей стране. Аграрии будут блокировать не только трассы, но и дороги в городах.

В Польше готовятся к "армагедону" из-за сотен протестов местных фермеров. Деталями 19 марта поделились в RMF24.

Сообщается, что в Польше должны пройти более 580 протестов, в которых примут участие почти 70 000 фермеров.

"Службы готовятся к огромным трудностям по всей стране. Водители тоже должны", — отметили журналисты.

В СМИ обнародовали так называемую "карту трудностей". На ней обозначены места, где в результате протестов аграриев будет заблокировано движение.

Запланированные акции протеста на карте Фото: Скриншот

"Из-за объявленной на завтра национальной всеобщей забастовки фермеров ожидаются огромные трудности на дорогах по всей Польше. Опубликованная в интернете карта сельскохозяйственных блокад включает более 500 точек, в том числе несколько на подъездных дорогах к Варшаве", — подчеркнули в издании.

Фермеры будут протестовать как на трассах, скоростных и национальных дорогах, так и в центрах городов. Ожидается, что блокирование дорог начнется с самого утра 20 марта, а также протестующие будут парковать свою сельскохозяйственную технику перед госучреждениями.

Напомним, в СМИ передавали, что Франция присоединилась к усилиям Польши по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Сообщается, что изменения, которых добиваются страны, обошлись бы Киеву в 1,2 миллиарда евро недополученных доходов.

В Financial Times со ссылкой на источники проинформировали, что ЕС готовится к введению пошлины на импорт зерна из РФ и Беларуси. Цель европейских чиновников — "успокоить фермеров".