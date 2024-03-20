"Самые нечестные в истории России": в росСМИ оценили уровень фальсификации на выборах Путина

Аномальность в результатах выборов в РФ в издании объясняют в первую очередь тем, что в урны для голосования могли физически вбрасывать бюллетени за кандидатов, или же приписывать определенное их количество в протоколы.

По подсчетам явки избирателей на голосованиях за президента в Российской Федерации — это самые сфальсифицированные выборы в истории страны. Об этом сообщило издание Meduza.

"Это были самые нечестные выборы в истории России. Из-за масштабов фальсификаций нельзя даже прикинуть количество украденных голосов", — говорится в материале.

Как рассказывают в издании, российская центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает обнародовать данные по голосованию на отдельных избирательных участках, что позволяет сделать выводы о том, как именно цифры на выборах дали такие результаты. Отметим, что лидер Кремля Владимир Путин, который баллотировался как самовыдвиженец, получил, по заявлениям, 87,28% голосов при явке 77,44%.

Согласно информации, которую журналистам удалось собрать, точно определить масштаб фальсификаций сложно, однако он значительно выше, чем в 2018 году, когда результаты на более чем трети избирательных участков в стране должны были быть аннулированы.

Аномальность в результатах в издании объясняют в первую очередь тем, что в урны для голосования физически вбрасывают бюллетени за кандидатов, или же приписывают определенное количество бюллетеней в протоколы.

Журналисты также указывают на то, что к причинам подобной ситуации может относиться и переписывание голосов от одного кандидата другому без вбросов бюллетеней и соответствующего изменения общей явки.

Более того, Meduza отметила, что явка на определенных участковых избирательных комиссиях не только идентична, но и систематически меняется с течением времени. Иными словами, некоторые территориальные или региональные комиссии просто "рисуют" явку.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин пытается использовать "рекордную явку" избирателей и свою так называемую победу, чтобы создать информационные условия для затяжной войны в Украине.