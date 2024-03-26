Вопреки санкциям ООН: Россия начала прямые поставки нефти в КНДР, — FT (фото)

По данным журналистов, минимум пять северокорейских танкеров вышли в этом месяце с нефтепродуктами из порта Восточный на Дальнем Востоке России.

Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею, игнорируя санкции ООН. Этот шаг усиливает связи между двумя авторитарными режимами и подрывает усилия по международному сдерживанию Пхеньяна. Об этом сообщает издание Financial Times.

Как минимум пять северокорейских танкеров покинули порт Восточный на Дальнем Востоке России в этом месяце с нефтепродуктами, как показывают данные спутниковых снимков, предоставленные британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI) газете Financial Times.

С начала поставок 7 марта текущего года начались первые задокументированные прямые морские поставки нефти из России в Северную Корею. Это произошло после того, как Совет Безопасности ООН, с согласия Москвы, ввел строгие ограничения на поставки нефти в 2017 году в ответ на ядерные испытания, проведенные Пхеньяном.

"Эти поставки нефти представляют собой полномасштабную атаку на режим санкций, который сейчас находится на грани краха", — сказал Хью Гриффитс, бывший координатор группы ООН, которая следит за санкциями в отношении Северной Кореи.

Все суда, зарегистрированные под флагом Северной Кореи и отнесенные к категории танкеров для перевозки нефтепродуктов, пришвартовались к одному и тому же причалу в порту Восточный, принадлежащем российской нефтяной компании. По всей видимости, именно здесь прошла операция по погрузке нефти.

Спутниковые снимки подтвердили, что два корабля затем отправились из порта Восточный в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились.

"Суда, которые мы видели на российских терминалах, являются одними из судов самой большой вместимости во флоте Северной Кореи, и суда постоянно заходят в порт и выходят из него. Некоторые из этих судов также внесены в список ООН, а это означает, что им даже нельзя допускать заход в иностранные порты, не говоря уже о том, чтобы они занимались поставками нефти", — сказал Джозеф Бирн, научный сотрудник RUSI.

Поставки начались после того, как в августе прошлого года Северная Корея начала отправлять в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами. Эти поставки, по мнению военных экспертов, существенно укрепили военные возможности Москвы, в том числе в контексте событий в Украине. Согласно данным RUSI, порт Восточный также использовался как транзитный узел для российских судов, предположительно участвующих в торговле оружием между двумя странами.

Ранее СМИ сообщали, что терминал в Турции отказался принимать нефть из РФ. По данным журналистов, угрозы от США наложить санкции на финансовые компании, ведущие бизнес с РФ, привели к охлаждению турецко-российской торговли.

Также 13 февраля стало известно, что РФ заблокировали часть флота для перевозки нефти. Беспомощность Кремля разрешить ситуацию спровоцировала резкий рост стоимости фрахта, в то время как российская нефть начала дешеветь.