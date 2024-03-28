"Мы — не вы": Симоньян уверена, что Путину не нужен серьезный соперник на выборах (видео)

По словам главного редактора телеканала Russia Today, у Москвы своя позиция касаемо того, как надо жить дальше, а Запад ей особо и не нравится.

В России прошли очередные президентские выборы и на пятый срок был избран Владимир Путин. Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян считает, что ему не нужен был серьезный соперник. Об этом говорится в сюжете журналиста BBC Стив Розенберг.

Во время одного из мероприятий, которое прошло в Кремле, иностранному журналисту удалось поговорить с местными сторонниками Владимира Путина.

У Маргариты Симоньян он спросил, почему на президентских выборах не было серьезного соперника для главы государства и почему в Кремле даже не рассматривают такой вариант.

"Нужен ли серьезный соперник? Зачем? Почему вы всегда считаете, что то, как вы живете, лучше, чем то, как живем мы? Даже то, как вы задаете вопросы: "Почему бы вам, ребята, не делать так, как делаем мы?". Потому что мы — не вы, и вы нам не очень-то нравитесь", — ответила российская журналистка, которая поддерживает режим Владимира Путина.

Другие собеседники Стива Розенберга в Кремле также были рады тому, что Владимир Путин был избран на новый президентский срок. Кроме того, они убеждены, что фактически все россияне поддерживают его кандидатуру и это якобы показал результат голосования.

Напомним, 21 марта стало известно, что Владимир Путин в пятый раз становится президентом России и за него могли проголосовать 76 миллионов граждан. Итоговая явка на выборах президента РФ составила 77,49%. В "абсолютном исчислении" в голосовании якобы приняли участие 87 миллионов избирателей, а за рубежом — 388 тысяч.