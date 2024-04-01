Требуют отставки правительства: в Израиле начались масштабные протесты (видео)

По данным журналистов, организаторы протеста призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его правительство подать в отставку и провести досрочные выборы в Израиле.

В Израиле вспыхнули массовые протесты, сопровождаемые требованиями о досрочном уходе правительства. Участники митингов настаивают на проведении новых выборов. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Инициаторы массовых демонстраций призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его администрацию к отставке, выдвинули требование о проведении досрочных выборов в Израиле, а также выдвигают идею о достижении соглашения по освобождению заложников. В настоящее время более 130 человек находятся в плену в секторе Газа.

На этой неделе в Иерусалиме будут проведены четыре дня протестов и массовых собраний.

Организаторы утверждают, что в мероприятии приняли участие свыше 100 000 человек, в то время как СМИ сообщили о десятках тысяч присутствующих.

Многие участники заявили, что причина митингов в том, что Биньямин Нетаньяху до сих пор удерживает власть, несмотря на прошедшие полгода с террористической атаки со стороны ХАМАС.

По данным полиции, как минимум один протестующий был задержан.

Протестующие установили более ста палаток у здания Кнессета, чтобы провести ночь на месте событий.

Реакция Биньямина Нетаньяху на протесты

На пресс-конференции в воскресенье, 31 марта, когда начался протест с требованием выборов, Нетаньяху заявил, что такой шаг парализует страну — "в разгар войны, за момент до победы" — на срок до восьми месяцев.

Напомним, что Израиль исключил текст о нападении ХАМАСа из своей песни на Евровидении после того, как руководители песенного конкурса предупредили, что песня "Октябрьский дождь" слишком политическая.