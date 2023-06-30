"Он плакал": родители-полицейские посадили в тюрьму 3-летнего сына из-за проблем с туалетом

Майкл Шенброд дважды сажал своего сына в тюремную камеру, чтобы тот научился ходить в туалет. Мужчина признался, что он также прибегал к подобной тактике около девяти лет назад, когда наказывал своего тогда еще 4-летнего сына за то, что тот ударил девочку в детском саду.

Майкл Шенброд и Джессика Лонг живут вместе в штате Флорида (США) и оба работают в полиции. Семейная пара имеет общего ребенка, которого они реши наказать закрыв его в тюремной камере. Об этом пишет New York Post.

Два полицейских, лейтенант и сержант-детектив, предположительно надели наручники и посадили в тюрьму своего 3-летнего сына, чтобы "дисциплинировать" его за трудности с приучением к туалету.

Лейтенант полиции Дейтона-Бич-Шорс Майкл Шенброд сказал сотруднику Департамента по делам детей и семей, что в октябре он отвел мальчика в штаб-квартиру и посадил его за решетку. Ребенка сажали дважды: первый раз 5 октября, а второй раз на следующий день, когда на него также надели наручники.

"Он плакал. Я получал от него реакцию, которую ожидал", — сказал Шенброд сотруднику по делам несовершеннолетних. Он добавил, что его сын пообещал больше никогда не "ходить в штаны" после того, как побывал в тюрьме.

Шенброд признался, что он также прибегал к тактике тюремного заключения около девяти лет назад, когда наказывал своего тогда еще четырехлетнего сына за то, что тот ударил девочку в детском саду.

"Я отвел его в тюрьму, и он сидел там. Я наблюдала за ним, он плакал и все такое, и по сей день, если вы упоминаете об этом инциденте, он говорит: "Я бы никогда больше так не сделал". Это было эффективно", — сказала жена Майкла, которая тоже является сотрудником полиции.

Шенброд и Лонг живут вместе и имеют общего ребенка Фото: LinkedIn

По данным издания News-Journal, которое сообщило, что его сотрудники получили копии служебных записок от директора по общественной безопасности Майкла Фаулера, в которых он информировал пару о расследовании, не сразу стало ясно, были ли Шенброд и сержант-детектив Джессика Лонг привлечены к дисциплинарной ответственности. Высокопоставленный полицейский сказал газете, что он проконсультируется с городским прокурором, прежде чем давать комментарии.

Шенброд и Лонг живут вместе и имеют общего ребенка. Их адвокат Майкл Ламберт не ответил на просьбы журналистов подробнее рассказать об инцеденте. Представитель Департамента по делам детей и семей подтвердил просьбу о комментарии, но не предоставил его.

"Это просто отвратительно, что кто-то вот так втаскивает нашу семью в грязь", — позже заявил Шенброд, а Лонг назвал расследование "безумием".

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