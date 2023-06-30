Ничего не осталось: мать рассказала как китайская зарядка для iPhone уничтожила ее дом (фото)

Эмма Флаэрти успела спасти своих дочерей из дома в Вустере, но вскоре после их эвакуации пожар полностью уничтожил дом за считанные минуты.

Эмма Флаэрти из Вустера (Великобритания) столкнулась с ужасной ситуацией, когда ее дом был полностью уничтожен за считанные минуты в результате пожара, вызванного поддельным зарядным устройством для iPhone, приобретенным на Amazon. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

Эмма спасла своих дочерей, Хлои и Лолу, из горящего дома, после того как почувствовала запах дыма и заметила горящую кровать в комнате Хлои.

"Это было зарядное устройство для iPhone, которое я купила либо на Amazon, либо в газетном киоске, так что оно не было официальным. Хлоя поставила свой iPhone 13 на зарядку, пока дремала", — рассказала Эмма.

Эмма и ее дочери Фото: The Mirror Пожар уничтожил все в доме Фото: The Mirror

Через несколько минут он загорелся, и она проснулась от того, что ее комната была полна дыма и пламени. Мать крикнула дочери выходить из дома, а сама схватила младшую дочь и вынесла ее на улицу. После этого Эмма позвонила в экстренные службы. Пока спасатели ехали, соседи пыталась потушить огонь из шланга, но безуспешно.

Последствия пожара Фото: The Mirror

Пожарные смогли прибыть на место происшествия и потушить огонь в течение часа, но дом с тремя спальнями оказался практически полностью разрушен.

"Место, которое мы построили как наше безопасное место, где мы хранили воспоминания, смеялись вместе — полностью уничтожено за несколько минут из-за проводки зарядного устройства. Большая часть верхней части дома разрушена огнем или дымом, а все остальное просто расплавилось в огне. Это опустошительно", — поделилась Эмма.

Эмма очень благодарна пожарным и сообществу Вустера за поддержку и помощь в этой сложной ситуации."

Выяснилось, что имущество Эммы не было застраховано, поэтому она не получит компенсацию за потерянные вещи. Однако добрые люди все же нашлись — на благотворительной платформе GoFundMe удалось собрать женщине, потерявшей дом, более £1000.

Напомним, здание Tiffany & Co на Пятой авеню в Нью-Йорке загорелось после ремонта в $500 млн. Причиной пожара могли стать проблемы с электрооборудованием.