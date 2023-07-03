Дом мечты превратился в ад: британец угрожал убийством семейной паре и загремел за решетку

Мужчина ставил по радио песню про похороны, подбрасывал соседям мертвую щуку и обвинял их в выращивании марихуаны.

Пара, живущая рядом с соседом, который был заключен в тюрьму за оскорбления, рассказывает о том, как их дом мечты превратился в кошмар и как они думали, что их убьют. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Пенсионеру было сказано грабителем, что он "приведет армию из Баллины" для того, чтобы терроризировать его в течение года. Однако решение Джастина Коули, напасть на 74-летнего владельца садового питомника Рэя Мура, обернулось для него двумя годами тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора за домогательства в окружном суде Каслбара, графство Мэйо.

Семейная пара из Британии Фото: The Sun Горе-сосед, который устроил для семейной пары настоящий ад Фото: The Sun

Во время судебного процесса стало известно, что жертва тайно записала, как Коули выкрикивал оскорбления в его адрес 16 октября 2019 года.

В ходе перепалки Коули угрожал: "Мужчина, женщина и ребенок. Одно слово — и я убью тебя. Мертвый камень мертв. Мертвый — значит мертвый".

Кроме обвинения в домогательствах, Коули также получил шестимесячный срок за нарушение правил дорожного движения и оскорбление полицейского в мае 2020 года. В результате приговора за оскорбление полицейского и нарушение правил дорожного движения он проведет полтора года в тюрьме.

Хобби Мура — выращивание цветов в саду Фото: The Sun

В интервью журналистам Мур, который владеет садовым питомником уже пятнадцать лет, поделился, что его мучитель "заслуживает того, чтобы сесть в тюрьму". Он рассказал, что он и его жена страдали от ужасных издевательств и запугиваний. Мур также выразил благодарность местному сообществу за поддержку и отметил тщательное расследование, проведенное полицией.

Запугивание Коули включало различные формы жестокого обращения, включая оставление мертвой щуки на подъездной дорожке, ложные заявления в полицию, ложные обвинения и другие действия, которые привели к аресту Коули. Горе-сосед обвинял пару в том, что они выращивают коноплю, а также жену садовника в том, что она якобы бросала камни в окно спальни его ребенка. Также он обратился в местную радиостанцию с просьбой поставить песню, связанную с похоронами.

"Моя жена Маргарет и я пострадали от ужасающего насилия и запугивания, и мы просто хотим жить дальше. Я думаю, что в данном случае приговор о лишении свободы был заслуженным, и это также показывает, что суды не потерпят злоупотреблений такого рода", — рассказал садовник.

Жена бизнесмена добавила, что когда Джастин Коули поселился рядом с ними, жизнь пары изменилась до неузнаваемости.

"Это долгое испытание оказало на меня такое глубокое влияние. Наш дом на берегу Lough Conn из мечты превратился в кошмар — я больше не чувствовала себя в безопасности и не хотела оставаться там", — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что туристу, который выцарапал свое имя и имя своей подруги на стене древнего Колизея в Риме, грозит пять лет в тюрьме.