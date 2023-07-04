"Уходят на небеса": экстрасенс рассказала, о чем думают собаки, когда умирают

По словам зооэкстрасенса, собаки и коты планируют свою смерть, а после того, как отошли в мир иной, пытаются связаться со своими хозяевами, чтобы сказать им, что скучают по ним.

Зооэкстрасенс Нэнси Мелло из штата Коннектикут в США заявляет, что может общаться с животными после их смерти. Такие способности у себя она обнаружила еще в детстве. Женщина уверяет владельцев собак, что их пушистые друзья не забудут о них, даже когда их не станет. Об этом она рассказала изданию Mirror.

По ее словам, когда домашние животные умирают, они немедленно пытаются связаться со своими хозяевами, чтобы сказать им, что скучают по ним и не забыли о них.

"Животные испытывают потребность связаться с нами после того, как отошли в мир иной. Они хотят, чтобы мы знали, что с ними все в порядке и они с нами. Они являются свидетелями нашей собственной скорби и хотят помочь нам отпустить их. Обычно, они посылают сигналы в течение первых нескольких дней после смерти, но это может занять несколько недель", — сказала Нэнси.

Экстрасенс говорит, что собаки и коты сами выбирают, когда и где они умрут, и хотят ли они переродиться на земле.

"Домашние животные не только понимают, когда они умирают, но и планируют, когда они отойдут. Некоторые животные хотят провести свой последний день на солнце, другие хотят в последний раз попробовать их любимое лакомство. Некоторые собаки хотят пройти мимо любимого дерева или насладиться музыкой. Когда собаки умирают, они испытывают полный покой — подобно тому, что люди говорят, что они чувствуют во время предсмертного опыта", — говорит Нэнси.

По ее словам, на "том" свете умерших животных встречают другие животные, которых они знали при жизни. Также их приветствуют люди, которые были связаны с их жизнью и с жизнью их хозяев.

"Они идут туда же, куда мы идем, — на небеса (или домой, как я это называю). Они существуют среди всех животных, которые когда-либо существовали, а также среди людей, и они играют и "живут" со всеми остальными. В целом (за некоторыми исключениями) животные возвращаются к той же семье, с которой были раньше", — рассказывает женщина.

Нэнси считает, что животные выбирают, хотят ли они вернуться на землю или стать "ангелом-хранителем" на небесах.

"Вместо того, чтобы решиться на реинкарнацию, некоторые животные становятся для вас поводырем. Они будут наблюдать за вами всю жизнь, как ангел-хранитель", — говорит экстрасенс.

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