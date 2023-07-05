Городская легенда: семья жила в доме прямо посреди оживленной автомагистрали (фото)

Водители грузовиков окрестили одинокий старый фермерский дом Скотт Холл между двумя оживленными автострадами "Маленьким домиком в прериях".

В Великобритании невероятный вид фермерского дома, расположенного прямо посреди трассы M62 в Западном Йоркшире, породил городскую легенду о том, что его владельцы, фермер Кен Уайлд и его супруга Бет, были слишком упрямы, чтобы продать дом, когда строилась дорога. Об этом пишет Daily Star.

Это якобы заставило проектировщиков разделить оживленную автомагистраль между развязками 22 и 23.

Причиной уникального положения фермерского дома на самом деле является простая причуда местной геологии, которая делает землю, на которой стоит ферма Стотт Холл, достаточно устойчивой для строительства дома, но не выдерживает нагрузок от проезжающих по ней 90 000 автомобилей в день.

"Геологический разлом под фермерским домом означал, что инженерам было целесообразнее оставить его, а не взрывать и разрушать", — говорится в документальном фильме Британского института кино (BFI).

На самом деле Кен Уайлд не стал упрямиться, когда к нему обратились проектировщики трассы Фото: Huddersfield Examiner

Бет, которая уже переехала из этого уникального дома, рассказывает, что один нахальный автомобилист заявил, что, проезжая мимо каждый день в течение нескольких лет, он видел весь ее ассортимент нижнего белья, развешанного на улице.

Она также была свидетелем множества дорожных происшествий, включая один случай, близкий к катастрофе, когда 32-футовый грузовик слетел с автострады и упал в их дворе.

"Водитель выбрался через лобовое стекло. Он совсем не пострадал", — сказала она.

Кен, который, к сожалению, уже скончался, и Бет позже продали дом Джилл и Филу Торп, которые купили его в 2009 году.

"Движение очень близкое. Но здесь всегда ветрено, что уносит загрязнения. Студенты из Университета Хаддерсфилда взяли пробы почвы и воздуха, и на самом деле загрязнение удивительно низкое. У нас тройное остекление, и это ничем не отличается от жизни в любом месте, где есть дорога", — говорила Джилл.

Фермерский дом 18 века породил городскую легенду Фото: Chronicle Live

Мама одного ребенка защищает странный внешний вид дома, вокруг которого проходят две ветки автострады.

"Многие люди говорят, что он мрачный и похож на Грозовой перевал, но я не считаю его таким. Я считаю его красивым", — сказала она.

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Также сообщалось, что заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна. Городок Талисарн, который когда-то использовался шахтерами по добыче сланца, уже заброшен больше 100 лет. Его население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.