Выбежал в слезах: муж бросил женщину в родильном зале, узнав пол ребенка

Мужчина рассказал, что всегда мечтал о сыне, чтобы передать фамилию своего прадеда по устоявшейся семейной традиции. Он знал, что его жена ожидает близнецов, но не смог держать себя в руках и выбежал из родильного отделения.

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, на популярном форуме Riddit рассказал о том, как выбежал из больницы в слезах после рождения второй дочери. Однако он поспешил вернуться, как только узнал, что его жена родила сына. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина рассказал, что всегда мечтал о сыне, чтобы передать фамилию своего прадеда по устоявшейся семейной традиции.

"На протяжении трех поколений нашей семьи кто-то носил фамилию моего прадеда. Однако, несмотря на то, что у моего отца, дяди и тети было три мальчика и две девочки, до сих пор все мы либо страдали от проблем с фертильностью, либо рожали только дочерей. Не поймите меня неправильно, у нас с женой уже есть дочь, и я ее очень люблю, но я почувствовал сильное давление на себя, ожидая рождение сына", — написал он.

Мужчина и его жена узнали, что она носит близнецов, что мгновенно удвоило шансы на рождение сына. Пара так переживала по поводу пола, что не хотела знать его до рождения. По словам мужчины, это не помешало родственникам приходить с кучей старых сказок о том, что, судя по симптомам беременной женщины, дети точно будут одного пола.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Старший из близнецов появился на свет в 11.20 утра в воскресенье, но в комнате воцарилась тишина, когда они увидели пол новорожденного.

"Я услышал плач ребенка, а затем тишину от ранее болтливых родственников. Наконец кто-то сказал мне, что это здоровая девочка, и я должен гордиться. Я был так расстроен, потому что родственники вбили мне в голову, что если первая девочка, то и вторая будет девочкой. И мне неприятно это говорить, но у меня был стресс из-за этого. Я вышел к машине и заплакал, а затем поехал в близлежащее кафе, чтобы выпить кофе и успокоиться", — написал он на форуме.

Перед тем как зайти в кафе, мужчине позвонила мама и сказала, что у него родился сын.

"Я развернул машину и помчался обратно в больницу. Однако, когда я добрался до палаты моей жены, вышла медсестра и сказала довольно самодовольным тоном: "Сэр, ваша жена просит не пускать вас внутрь". Я попытался сказать ей, что хочу побыть с женой, но она лишь бросила на меня взгляд типа "Вы меня не пугаете". Моя жена запретила мне находиться в своей комнате в течение следующего дня, и, наконец, сегодня утром она сказала, что я могу прийти подержать близнецов", — добавил он.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Мужчина обратился к людям на Reddit, чтобы спросить пользователей, не ошибся ли он в том, что "ушел, чтобы собраться с эмоциями" после того, как узнал, что первым ребенком была девочка.

"Первая эмоция, которую вы испытали по отношению к своей дочери, — это разочарование. Это абсолютно позорно, и вам должно быть стыдно за себя", — написал один из пользователей форума.

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