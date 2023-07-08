Не мог взлететь: пилот "высадил" 19 пассажиров, потому что самолет был слишком тяжелым

Райан Уильямс поделился роликом в TikTok, в котором слышно, как пилот рейса EZY3364 просит пассажиров на борту отказаться от полета. По его словам, нужно было найти до 20 добровольцев, чтобы самолет смог взлететь.

Рейс британской авиакомпании easyJet, который следовал с острова Лансароте в Великобританию, был задержан почти на два часа. Перед вылетом из аэропорта 19 пассажиров были вынуждены покинуть самолет. Об этом пишет The Insider.

На видеозаписи TikTok, которой поделился пассажир Райан Уильямс, слышно, как пилот рейса EZY3364 делает довольно необычное объявление о ситуации для тех, кто находится на борту. Подождав больше часа он сообщил пассажирам, что подняться в воздух невозможно.

"Поскольку вас так много, у нас сегодня довольно тяжелый самолет. Это в сочетании с довольно короткой взлетно-посадочной полосой здесь, на Лансароте, и ветром, который в данный момент не совсем благоприятен, означает, что при нынешних условиях окружающей среды здесь, на Лансароте, самолет слишком тяжел для вылета", — сказал он.

Пилот сказал, что экипаж имеет опыт подобных инцидентов, но из-за мер предосторожности не было возможности взлететь без задержки.

"Конечно, единственный способ решить проблему с тяжелым самолетом — это сделать его немного легче", — добавил пилот.

Затем он попросил до 20 добровольцев принять решение сойти с самолета и не продолжать путешествие этой ночью. По его словам, добровольцы получат поощрение в размере 544 доллара каждый за высадку. Остальные пассажиры вылетели в Британию и самолет успешно приземлился.

"Это обычное оперативное решение в таких обстоятельствах, и ограничения по весу действуют на всех авиалиниях в целях безопасности", — сказал представитель компании EasyJet.

Ранее Фокус писал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом отказались от долгожданного полета. Мужчина рассказал, что подружился с экипажем и теперь у них есть общий чат для шуток.

Также сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).