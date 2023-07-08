Люди стояли и смотрели: 5-летний ребенок вылетел с водной горки в парке аттракционов

Джинджер Бенс рассказала, что видела как мальчик падал с огромной высоты. Женщина не знала выжил ли ребенок после падения.

В США 5-летний мальчик получил травму после падения с водной горки в парке развлечений штата Джорджия. Об этом пишет New York Post.

Ребенок катался на двойном тюбинге в Lake Winnepesaukah, расположенном недалеко от границы Джорджии и Теннесси, когда он получил травму, сообщил представитель парка.

Мальчик вылетел с горки на высоте 15-20 футов (4,5-6 метра), сообщил Джон Плесс, представитель округа Катуза, где расположены аттракционы.

Одна из посетительниц парка Джинджер Бенс, сказала, что слышала, как несколько сотрудников подавали свистки, что, по ее мнению, является частью протокола безопасности, когда кто-то получает травму. Она видела как мальчик вылетел с водной горки.

"Я не думаю, что когда-нибудь забуду это. "Я подумала: "Он жив?", — сказала американка.

По словам Плесса, ребенку оказали помощь на месте происшествия и доставили в детскую больницу Эрлангер в Чаттануге, штат Теннесси. Он сказал, что состояние и степень травм ребенка пока неизвестны.

Сотрудники парка сообщили что инспекторы штата осмотрели водный аттракцион Twist-N-Shout, в том числе трубы для катания, основание аттракциона и вывески, и вновь открыли его.

"Lake Winnepesaukah — это семейный парк развлечений, который гордится безопасной и гостеприимной атмосферой", — заявили в парке.

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