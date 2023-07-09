Надела детский горшок как шляпу: россиянка в аэропорту придумала, как не платить за груз (видео)

Женщину разозлило, что за детский горшок с нее требовали оплату как за малогабаритный груз.

В аэропорту в Москве россиянка придумала способ, как не платить за детский горшок, как за малогабаритный груз. Она решила пронести его, как шляпу. Видео обнародовало российское издание Mash.

Инцидент произошел в аэропорту Внуково. Негабаритный груз в виде детского горшка женщина могла пронести на борт, но только за доплату. Это возмутило россиянку и она начала перепалку с работницей аэропорта.

Последняя настаивала, что размеры горшка составляют размеры малогабаритного груза. Пассажирке же пришло в голову "гениальное решение" — надеть горшок на голову, поскольку за шляпы аэропорт не требует доплат.

Фокус не сработал, и емкость так пришлось оставить. Платить за его перевозку оказалось финансово невыгодно.

Напомним, что экс-нардеп Илья Кива придумал, как разрушить экономику Турции. Он призвал россиян не ездить на отдых на турецкие курорты. Кива считает, что этим можно поставить турок "на колени".

Ранее сообщалось, что женщина придумала креативный способ, чтобы подшутить над своим работодателем после несправедливого увольнения с помощью фотографий. Это заставило ее бывшего работодателя в течение целого дня обыскивать офис, чтобы найти все снимки.