"Призрачная пианистка": постояльцы отеля ужасов Стивена Кинга рассказали о жутких случаях

Роман Стивена Кинга "Сияние" наводил ужас на многие поколения любителей ужасов, а отель, по мотивам которого была написана история и снят последующий фильм, имеет довольно жуткую историю.

В США жуткие события, происходящие в отеле, ставшем вдохновением для фильма Стивена Кинга "Сияние", привели к тому, что постояльцы столкнулись с таким количеством странных вещей, что попросили их переселить. Об этом пишет The Mirror.

На протяжении многих лет известный страшный роман "короля ужасов" Стивена Кинга "Сияние" дарит любителям ужасов бессонные ночи, равно как и ужасающе напряженная экранизация 1980 года. Однако читатели могут не знать, что на создание отеля "Оверлук" с привидениями их вдохновила реальная гостиница "Стэнли" в Эстес-Парке, штат Колорадо, США, где сам Кинг остался потрясенным после своего пребывания.

На самом деле писатель был настолько поражен жуткостью отеля, что это вдохновило его взять в руки перо и написать один из самых известных и страшных романов в своей карьере.

Издание отмечает, что Кинг далеко не единственный человек, которого напугали предполагаемые сверхъестественные явления в гостинице "Стэнли", ставшей своеобразной "горячей точкой" для любителей мистики.

"Призрачная пианистка"

На протяжении всей истории отеля гости сообщали о призрачных явлениях, начиная с комнат, в которых якобы появлялись детские призраки, и заканчивая привидениями близлежащего кладбища домашних животных.

Некоторые посетители были настолько напуганы, что уезжали, даже не заселившись в отель Фото: Cowboy State Daily

Некоторые посетители были настолько напуганы, что уезжали, даже не заселившись в отель, а те, кто решался остаться здесь подольше, могли записаться на экскурсию по наиболее известным комнатам. Как сообщается на сайте гостиницы, отель Stanley Hotel был открыт изобретателем Фриланом Оскаром Стэнли и его женой Флорой в 1909 г. как дом, где они могли принимать друзей и гостей. Впервые он посетил долину парка Эстес за несколько лет до этого, в 1903 г., и обнаружил, что чистый горный воздух помог ему облегчить симптомы туберкулеза.

Некоторые люди считают, что призрак самого Стэнли до сих пор живет здесь, причем чаще всего его видят в баре отеля. Другие утверждают, что встречали дух его жены, которая играет на рояле в бальном зале. Сотрудники и гости отеля утверждали, что слышали ее музыку, а некоторые даже видели, как клавиши двигались под невидимыми руками.

В комнате 407, по мнению некоторых, обитает призрак лорда Данрейвена — человека, который владел этой землей до приезда Стэнли. Гости утверждают, что видят его лицо в окне, даже когда комната свободна. В комнате 418 слышен призрачный детский смех, а в комнате 217, по слухам, появляется призрак маленького мальчика. Сам Кинг, проживавший в этой комнате, якобы видел и слышал ребенка, который, по его словам, звал свою няню.

Дурная слава

За всю историю существования отеля с ним произошел целый ряд необъяснимых и странных происшествий, усугубивших его дурную славу. 25 июня 1911 г. старшая горничная Элизабет Уилсон вошла в номер 217 с зажженной свечой, не подозревая, что в газовых фонарях отеля произошла утечка. Свеча домработницы воспламенила газ, что привело к взрыву, разрушившему примерно десятую часть отеля. Элизабет впала в кому, но чудом выжила и оставалась работать в отеле вплоть до 1950 года.

Некоторые гости, останавливавшиеся в номере 217, утверждают, что видели призрак горничной Фото: Denver Post

Некоторые гости, останавливавшиеся в номере 217, утверждают, что видели призрак горничной, который наводил порядок в номерах и чуть ли не разбирал их чемоданы.

"Мы доехали до парковки отеля Stanley, когда были в Эстес-Парке, почувствовали странные предчувствия и уехали! Быстро!", — говорил один из напуганных посетителей.

Другой мужчина рассказал о своей проведенной ночи в гостинице, в которой предположительно обитают привидения. По его словам, происходили странные вещи, и он всю ночь спал с включенным телевизором.

"Мы посетили экскурсию с призраками в отеле Stanley Hotel в Эстес-Парке, штат Калифорния. Во время экскурсии со всеми членами моей семьи происходило что-то странное, кроме меня. Я была так расстроена", — сказала одна из посетительниц.

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