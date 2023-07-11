Мрачное прошлое: владельцы покинули особняк за $3,8 млн со странной ямой в подвале (видео)

Блогер Freaktography показал потрясающий особняк со скрытым подвалом с замшелым полом и жуткой ванной комнатой. По его мнению, этот дом скрывает довольно мрачное прошлое. Прежние владельцы оставили жилье по неизвестным причинам.

В Канаде исследователь городских пейзажей Дэйв, под ником Freaktography, проник в дорогой особняк, который был заброшен его бывшими жильцами. Об этом пишет The Mirror.

Стоимость дома оценивается примерно в 3 миллиона 862 тысячи американских долларов, поскольку он расположен в оживленном и богатом районе Большого Торонто.

Несмотря на то, что особняк был оставлен на произвол судьбы, он по-прежнему выглядит потрясающе: в нем есть огромная гостиная и великолепный камин. В доме также есть солярий, бассейн и даже огромная библиотека.

Стоимость дома оценивается примерно в 3 миллиона 862 тысячи американских долларов Фото: Jam Press

"Я исследовал этот потрясающий заброшенный дом, демонстрируя его красоту и забытую славу. Солярий был хорошо освещен, приятный и яркий. Дом, расположенный через дорогу от этого, имеет площадь 9 000 кв. футов и был продан за 10 000 000 долларов в 2021 году", — рассказал Дэйв.

Но, несмотря на красоту особняка, в нем обнаружились некоторые зловещие элементы. Одинокая газонокосилка была причудливо оставлена посреди гостиной, что создает жуткую картину. Кроме того, в одной из ванных комнат были обнаружены брызги крови. В подвале также есть скрытая комната, в которой находится лишь таинственная неглубокая яма, обшитая замшевой тканью. Не совсем понятно, для чего использовалась яма, но есть предположения, что она могла служить манежем для детей.

Одинокая газонокосилка была причудливо оставлена посреди гостиной Фото: коллаж Фокус

"Через потолок проникает вода. Дом будет снесен, а на его месте построено новое здание площадью до 6 000 кв. футов", — добавил Дэйв.

Ранее Фокус сообщал, что постояльцы отеля ужасов Стивена Кинга рассказали о жутких случаях. Роман американского писателя "Сияние" наводил ужас на многие поколения любителей ужасов, а отель, по мотивам которого была написана история и снят последующий фильм, имеет довольно жуткую историю.

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.