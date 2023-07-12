Известный мистик объяснил, почему "Симпсонам" удается "предсказывать" будущее (фото)

Бразилец Атос Саломе, который утверждает, что предвидел коронавирус и смерть королевы, высказался о способности сценаристов популярного мультфильма предугадывать события.

Бразильский мистик Атос Саломе объяснил, почему ряд серий анимационного сериала "Симпсоны" как будто "сбылись" в реальной жизни. Своей теорией он поделился в комментарии The Daily Star 11 июля.

Как отмечают журналисты, 36-летнего Саломе прозвали "живым Нострадамусом". Мужчина утверждает, что предвидел пандемию коронавируса, покупку Илоном Маском социальной сети Twitter и смерть королевы.

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Предсказатель не склонен считать, что сценаристы "Симпсонов" такие же мистики, как и он. По его словам, "предсказания" мультфильма являются обычными совпадениями.

Атос Саломе отметил, что эти совпадения "захватывают", однако он относится к ним "скептически". Он также указал на то, что прогнозы сценаристов основаны на событиях, которые уже произошли.

"Симпсоны имеют долгую историю и множество эпизодов, что увеличивает вероятность того, что некоторые из сюжетных линий или шуток в будущем совпадут с реальными событиями. Кроме того, сериал часто высмеивает популярную культуру и современные события, что еще больше усиливает ощущение предсказуемости", — объяснил Саломе.

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Мистик также отметил, что человеческий разум склонен находить закономерности и значения даже там, где они не обязательно существуют. Он призвал использовать критическое осмысление и тщательный анализ, чтобы предотвращать распространения необоснованных теорий.

Напомним, что по мнению пользователей Twitter, сценаристы "Симпсонов" предсказали трагедию с подлодкой, которая везла туристов на место кораблекрушения "Титаника".

Ранее пользователи сети также нашли "доказательство" путешествий во времени на снимке 1943 года. На кадре с пляжа 80-летней давности многие люди разглядели загадочного мужчину в костюме, который якобы использует современный гаджет.