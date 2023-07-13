В Англии возобновили чемпионат мира по гонке улиток (фото, видео)

По итогу соревнований в Норфолке на востоке Англии победила улитка Иви. Ее четырехлетняя хозяйка и дрессировщица Летти Спрагг стала самым молодым тренером в истории игры.

В Англии на днях стартовал самый медленный чемпионат мира: гонки улиток. Соревнования провели впервые после долгого перерыва с 2020 года из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет издание Metro.

Чемпионат прошел в небольшой деревне Конгам в графстве Норфолк на востоке Англии в крикетном клубе Гримстон. Главное правило гонок — улитки должны как можно быстрее добраться до внешнего круга стола, обогнав своих противников. Каждое подобное соревнование начинается с громкой команды ведущего: "настарт, внимание, медленно". После чего участники чемпионата следят за тем, чьи подопечные быстрее других доползут до финиша.

Стол, на котором проводят соревнования, покрыт влажной тканью, отмеченной двумя кружками. Улитки начинают ползти внутри красного круга, и побеждает тот, кто первым выйдет за пределы внешнего черного круга. Чемпион в каждом заезде получает заветное место в гранд-финале.

Фото: Facebook

Участники соревнований могут выбрать улиток, предоставленных организаторами мероприятия, или принести своих.

Как сообщают в издании, в этом году чемпионат был особенно медленным из-за жары. Победителем стала улитка Иви, а ее четырехлетняя дрессировщица Летти Спрагг стала самым молодым тренером в истории игры.

Ежегодный чемпионат улиток занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самые продолжительные гуманные гонки. Мероприятие основал Том Элвис в 1960х годах, после того, как увидел подобное развлечение во Франции.

Абсолютным рекордсменом соревнований считается улитка Арчи. В 1995 году она преодолела 13-дюймовый круг всего за две минуты и 22 секунды.

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