"Он явно другой человек": женщину "шокировала" переписка ее мужа с другом (фото)
Американка Джейн Льюис из Нью-Джерси чувствует себя "опустошенно", понимая, что ее шестилетние отношения были основаны на лжи.
В США 40-летняя Джейн Льюис из Нью-Джерси нашла старые переписки своего мужа с другом, в котором тот называет ее "уродливой цыпочкой". Об этом пишет издание The Daily Mail.
Женщина утверждает, что проверила телефон своего мужа с его разрешения. Как оказалось, после их первой встречи супруг рассказал своему другу о "уродливой цыпочке, которая так сильно хочет меня".
Позже мужчина написал своему товарищу, что переехал к Джейн, однако не находит ее такой привлекательной, как "горячие девушки, которых он видит все время". Он также заявлял, что может заполучить любую девушку.
После того как Джейн обнаружила эти сообщения, ее муж был огорчен и оправдывался тем, что в то время он пытался заставить себя чувствовать себя лучше. Женщина призналась, что если бы она нашла сообщения раньше, то бросила бы его.
"Это было довольно плохо. Это было очень шокирующе. Я была опустошена", — сказала Джейн.
Мать троих детей призналась, что этот инцидент подорвал ее уверенность в себе. Он отмечает, что больше не верит своему мужу и не знает, как быть дальше.
"Казалось, что наши отношения были основаны на лжи. Он не обращался со мной так. Это было не в характере. Он был не тем, кем был, когда мы были вместе, он был милым и льстивым. Он явно другой человек для меня, чем для своих друзей, и это запутано", — отметила женщина.
Напомним, что в СМИ попала переписка, в которой сын президента США и бизнесмен Хантер Байден несколько лет назад умолял свою двоюродную сестру свести его с американской актрисой Николой Пельтц, чтобы он мог пережить разрыв с вдовой своего брата.