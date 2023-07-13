"Он явно другой человек": женщину "шокировала" переписка ее мужа с другом (фото)

Американка Джейн Льюис из Нью-Джерси чувствует себя "опустошенно", понимая, что ее шестилетние отношения были основаны на лжи.

В США 40-летняя Джейн Льюис из Нью-Джерси нашла старые переписки своего мужа с другом, в котором тот называет ее "уродливой цыпочкой". Об этом пишет издание The Daily Mail.

Женщина утверждает, что проверила телефон своего мужа с его разрешения. Как оказалось, после их первой встречи супруг рассказал своему другу о "уродливой цыпочке, которая так сильно хочет меня".

Позже мужчина написал своему товарищу, что переехал к Джейн, однако не находит ее такой привлекательной, как "горячие девушки, которых он видит все время". Он также заявлял, что может заполучить любую девушку.

Джейн Льюис с мужем

После того как Джейн обнаружила эти сообщения, ее муж был огорчен и оправдывался тем, что в то время он пытался заставить себя чувствовать себя лучше. Женщина призналась, что если бы она нашла сообщения раньше, то бросила бы его.

"Это было довольно плохо. Это было очень шокирующе. Я была опустошена", — сказала Джейн.

Мать троих детей призналась, что этот инцидент подорвал ее уверенность в себе. Он отмечает, что больше не верит своему мужу и не знает, как быть дальше.

"Казалось, что наши отношения были основаны на лжи. Он не обращался со мной так. Это было не в характере. Он был не тем, кем был, когда мы были вместе, он был милым и льстивым. Он явно другой человек для меня, чем для своих друзей, и это запутано", — отметила женщина.

Напомним, что в СМИ попала переписка, в которой сын президента США и бизнесмен Хантер Байден несколько лет назад умолял свою двоюродную сестру свести его с американской актрисой Николой Пельтц, чтобы он мог пережить разрыв с вдовой своего брата.