Пассажира не устроила еда: самолету пришлось сбросить топливо и экстренно сесть

Неугомонный пассажир, предположительно, был расстроен меню и поднял шум после взлета самолета. По словам других людей, мужчина выглядел пьяным.

Рейс авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Хьюстона (США) в Амстердам (Нидерланды), был перенаправлен в Чикаго (США) после того, как буйный пассажир бизнес-класса прервал полет, предположительно, из-за того, что его первый вариант питания был недоступен. Об этом пишет The Guardian.

Самолет вылетел из Хьюстона в воскресенье в 16.20 по местному времени и через два часа полета находился в воздушном пространстве Чикаго. По данным сайта Flightradar24, самолет кружил над чикагским аэропортом О'Хара, поскольку ему необходимо было израсходовать топливо, что называется "сбросом топлива", иначе он был бы слишком тяжелым для посадки.

По данным сайта Flightradar24, самолет кружил над чикагским аэропортом О'Хара Фото: Flightradar24

Инсайдер XJonNYC опубликовал в Twitter внутреннюю переписку авиакомпании United, в которой сообщалось о "буйном пассажире на борту" и уровне угрозы 1 — самом низком уровне угрозы. В другом твите он сообщил, что пассажир, по-видимому, был разгневан выбором блюд в меню. По словам других пассажиров, мужчина выглядел пьяным.

"Рейс 20 авиакомпании United из Межконтинентального аэропорта имени Джорджа Буша в Амстердам был перенаправлен в Международный аэропорт О'Хара и благополучно приземлился после того, как пассажир нарушил порядок. Сотрудники правоохранительных органов встретили самолет у выхода на посадку и вывели пассажира из самолета. После этого самолет продолжил полет в Амстердам", — говорится в заявлении компании United Airlines, поступившем в редакцию газеты Guardian.

По данным Flightrader24, в итоге самолет приземлился чуть более чем через три часа после запланированного прибытия, совершив посадку в Амстердаме примерно в 12.30 по местному времени. Обычное общее время полета составляет 9 часов 30 минут.

Хотя неясно, из-за какого именно блюда расстроился буйный пассажир, пассажирам бизнес-класса United обычно предлагается полный обед из трех блюд, а также дополнительные блюда в течение всего полета.

Авиакомпания подверглась критике за то, что ее бортовое питание не смогло вернуться к нормам, существовавшим до пандемии, и в прошлом году объявила о повышении тарифов в бизнес-классе.

Ранее Фокус писал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом отказались от долгожданного полета. Мужчина рассказал, что подружился с экипажем и теперь у них есть общий чат для шуток.

Также сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).