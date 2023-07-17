Хромал, пил и страдал эпилепсией: "раскрыта" подлинная личность Джека Потрошителя

Джек Потрошитель вызвал волну страха в 1888 году, совершив ряд жестоких убийств в Лондоне. Все его пять известных жертв были женщинами, и до сих пор они не опознаны. Его личность никогда не была официально подтверждена и с тех пор остается источником загадок для следователей.

В Великобритании родственница сержанта Гарри Гарретта, работавшего над первым делом Джека Потрошителя в 1888 году, утверждает, что выяснила, кем был таинственный убийца. Женщина по имени Сара Бакс Хортон заявила, что его звали Хайам Хайамс. Об этом пишет Daily Star.

Согласно новой книге о Джеке Потрошителе, убийца, бесчинствовавший в Лондоне 135 лет назад, был мастером по производству сигар, страдавшим эпилепсией. Также утверждается, что он был частым посетителем психушки Colney Hatch Lunatic Asylum и страдал алкоголизмом. Об этом рассказала Сара Бакс Хортон, прапрадед которой сержант Гарри Гарретт был полицейским, работавшим над первоначальным делом.

Она утверждает, что благодаря уликам, найденным в медицинских картах, ей удалось раскрыть это дело. Британка сообщила обо всем в своей новой книге "Однорукий Джек: раскрытие настоящего Джека Потрошителя".

"Впервые в истории Джек Потрошитель может быть идентифицирован как Хайам Хайамс по характерным физическим признакам. Убийца был особенно жесток после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств. В документах было написано то, что говорили очевидцы, — что у него была необычная походка. Он был слаб в коленях и не полностью разгибал ноги", — заявила Сара Хортон в интервью газете Telegraph.

Сара Бакс Хортон приходилась родственницей офицеру, проводившему первоначальное расследование Фото: The Mirror

Женщина утверждает, что когда убийца ходил, то у него была какая-то шаркающая походка, что, по ее словам, было побочным эффектом какого-то повреждения мозга в результате эпилепсии.

С августа по ноябрь 1888 г. Джек — или, возможно, Хайамс — убил пять женщин, все из которых были проститутками в лондонском Ист-Энде. Его личность никогда не была официально подтверждена и с тех пор остается источником загадок для следователей.

За прошедшие годы несколько человек высказывали обоснованные догадки о его личности, но никто и никогда не смог категорически подтвердить, кто же это был на самом деле.

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