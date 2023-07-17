Переносили церемонию 2 раза: младший брат заменил на свадьбе опоздавшего жениха (видео)

Ведущий свадебных церемоний Мубита Нава рассказал об одновременно самой странной и грустной свадебной церемонии, которою ему пришлось провести за все 30 лет его работы.

В Замбии состоялась свадьба, на которой отсутствовал жених, опоздавший на церемонию. Его младшему брату пришлось исполнить его роль. Об этом пишет Tuko.

Организатор свадебной церемонии Мубита Нава рассказал в Facebook, что свадьбу дважды откладывали, поскольку жених находился за границей и не успевал получить визу и купить билет. За неделю до события жених позвонил и сообщил, что не сможет присутствовать, поэтому на церемонии его роль исполнит младший брат.

"Невеста и дядя также подтвердили мне эту информацию. Это было самая странная мероприятие, на котором мне приходилось работать. Свадьбу сыграли без жениха", — рассказал Нава.

По словам мужчины, это была одна из самых печальных свадебных церемоний, которые он вел в течение своей 30-летней карьеры.

"Думаю, что это был односторонний брак, где женщина была влюблена, а жених, похоже, нет", — добавил мужчина.

Женщина выходит замуж за брата мужа

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Позднее она вышла замуж за второго и третьего мужа в разное время, сохранив их под одной крышей.

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Ранее Фокус сообщал, что пара рассталась из-за отказа от интима в брачную ночь. По словам австралийки Рейчел, она была слишком уставшей, чтобы удовлетворить желание мужа.

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