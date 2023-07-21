Предлагал собачью еду и делал фото: женщина поделилась неудачным опытом партнерских родов

Дженна рассказала об ужасном поведении мужа во время рождения их первенца. Мужчина предлагал ей собачью еду и отправлял обнаженные снимки супруги всей семье.

Дженна из США недавно родила первенца. Женщина мечтала, чтобы супруг разделил с ней этот незабываемый опыт, а потому предложила ему партнерские роды. Она не ожидала, что в процессе мужчина задавать неуместные вопросы и фотографировать ее без разрешения. Историю Дженны опубликовали в издании Daily mail.

Как пишут СМИ, женщина почувствовала схватки около двух часов дня, о чем сообщила супругу. Тот не знал, как поддержать ее, и через пару часов стал спрашивать, что жена приготовит ему на ужин. Дженна удивилась и сообщила, что не сможет позаботиться о нем, так как следит за процессом схваток и ждет, когда наступит время отправиться в роддом. Мужчину не убедил ответ. Пока Дженна считала время до начала родов и жаловалась на тошноту и боли, он продолжал говорить о еде. В какой-то момент он даже принес супруге собачью миску с кормом, намекая на то, что это единственное, чем она может подкрепиться, если проголодается.

Около часа ночи Дженна вместе с мужем отправилась в больницу. Мужчина продолжил вести себя странно, выбрав для поездки новый маршрут, что увеличило время в пути.

"Мой муж решил отправиться в отделение неотложной помощи живописным маршрутом. Это новый маршрут, новый путь, мы никогда не ездили по этому пути в больницу", — вспоминала Дженна.

Роженица не могла вспомнить многое из того, что произошло после эпидуральной анестезии, но один момент поверг ее в шок. Через 25 минут после начала родов муж стал фотографировать на телефон ее интимные части тела и отправлять снимки в семейный групповой чат, не спрашивая разрешения.

Кроме того, а когда Дженна родила, супруг вновь вспомнил о том, что голоден и потребовал поделиться с ним половиной протеинового батончика, который женщина упаковала в "детскую сумку".

"Было 8 утра, и медсестры сказали мне, что я должна что-нибудь съесть перед выпиской из больницы, но мой муж попросил разделить протеиновый батончик, который у меня был с собой" — рассказала Дженна.

Женщина поделилась неудачным опытом партнерских родов, записав видео в TikTok. Однако через несколько часов удалила его, так как встретила поток критики.

Фокус ранее писал, о том, что мужчина бросил супругу в родильном зале, после того, как узнал пол ребенка.