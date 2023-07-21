Посыпались тысячи тонн камня: огромный кусок скалы упал в нескольких метрах от жилых домов

Огромное смещение скалы произошло после того, как в январе этого года на побережье была замечена трещина длиной в 70 метров.

В Великобритании огромный кусок скалы обрушился вблизи приморского города Дорсет после того, как местных жителей несколько месяцев предупреждали об опасности. Об этом пишет Daily Express.

Огромное смещение скалы произошло после того, как в январе этого года на побережье была замечена трещина длиной в 70 метров. На месте, где, согласно прогнозам, должен был обрушиться участок скалы шириной 18 метров, осталась зияющая дыра.

На фотографиях видны разрушения и близлежащий город. Предполагается, что тысячи тонн камней, валунов и земли обрушились на Юрское побережье.

Когда трещина была замечена впервые, местный геолог Ричард Эдмондс объяснил, что скалы из песчаника возрастом 180 млн лет особенно уязвимы после обвала.

"Сейчас выпало достаточно осадков, чтобы в ближайшие несколько месяцев могло произойти все, что угодно. В этой части скалы два года назад произошел мощный обвал, который подорвал опору этой части", — заявил тогда специалист.

Предполагается, что тысячи тонн камней, валунов и земли обрушились на Юрское побережье Фото: BNPS

Эдмондс призвал британских туристов помнить об опасности и уходить, как только появятся какие-либо признаки движения.

Издание отмечает, что десять лет назад обрушившиеся скалы в Дорсете унесли жизнь женщины. 22-летняя Шарлотта Блэкман погибла под 400-тонным оползнем на пляже Бертон Брэдсток, недалеко от Ситауна.

Отец мисс Блэкман Кевин и его парень Мэтт Карнелл были вызволены из-под обломков другими людьми, находившимися на пляже, и отчаянно пытались добраться до пострадавшей женщины. Но пока они пытались помочь ей, сошел второй оползень. В итоге ее нашли уже мертвой.

Ранее Фокус сообщал, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.