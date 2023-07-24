"Не понимали, что происходит": в США самолет рухнул на жилой дом (фото)

Сотрудники полиции выступили с предупреждением, в котором попросили людей избегать района, прилегающего к месту крушения, в связи с начавшимся расследованием.

В США три человека были госпитализированы после того, как небольшой самолет врезался в жилой дом в Техасе. Об этом пишет Daily Star.

По данным властей, авария случилась незадолго до полудня по местному времени, в воскресенье 23 июля, когда двухэтажный дом в Джорджтауне был пуст.

Три человека, находившиеся на борту самолета Beech BE35, два пассажира и пилот, получили травмы, не угрожающие жизни, и были выписаны из больницы в тот же день, сообщили в полицейском управлении Джорджтауна.

"Они были в очень хорошем состоянии, учитывая то, что произошло. Пострадавшие были напуганы, не понимали, что происходит. Они выглядели очень растерянными. Мы помогли им спуститься с балкона. Они пытались прыгнуть через дыру в крыше. Мы открыли чердачную лестницу, и помогли им спуститься по ней", — рассказал житель близлежащего района Дилан Кинг изданию KXAN.

По данным властей, авария случилась незадолго до полудня по местному времени Фото: Georgetown Texas Fire Department

Тем временем пожарная служба Джорджтауна написала в Facebook, что в настоящее время работы на месте авиакатастрофы в 500 квартале North Wood Drive продолжаются.

"Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начнет расследование сегодня днем. Экипажи будут оставаться на месте происшествия для оказания помощи", — говорится далее в сообщении.

Сотрудники пожарного департамента также показали фотографии с места катастрофы, на которых видны части самолета, торчащие из крыши. На месте происшествия катастрофы работают пожарные команды.

Сотрудники полиции выступили с предупреждением, в котором попросили людей избегать района, прилегающего к месту крушения, в связи с начавшимся расследованием.

Ранее Фокус писал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом отказались от долгожданного полета. Мужчина рассказал, что подружился с экипажем и теперь у них есть общий чат для шуток.

Также сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).