"Шумная" катастрофа: влюбленные поплатились, организовав одновременно мальчишник и девичник

Жених и невеста устроили совместную вечеринку для друзей, о чем сильно пожалели. Шумный праздник закончился арестом.

Пара влюбленных решила устроить предсвадебную вечеринку для друзей, объединив мальчишник и девичник в один большой и шумный праздник. В итоге все привело к катастрофе, а жениху и невесте предстоит переделать список приглашенных на их самый главный день. Об этом пишут в издании Mirror.

Этой историей поделилась сестра невесты. Она рассказала, что ее 23-летняя сестра считала отличной идеей провести совместную с женихом и его друзьями вечеринку. Пара арендовала лимузин, на котором шумная компания отправилась в стриптиз-клуб. По дороге молодые люди много пили и употребляли "запрещенные вещества", из-за чего четверо друзей почувствовали себя плохо. В результате невезучим влюбленным вручили счет за уборку лимузина, который, как говорят, превышает первоначальную арендную плату.

Сестра невесты рассказала, что после этого вечеринка превратилась в хаос. Одним из "скромных примеров", передающих атмосферу того вечера, она назвала случай, когда ее одинокая кузина уединилась с одной из подружек невесты в автобусе. Это сильно разозлила бойфренда девушки, из-за чего в итоге пришлось вызывать полицию. Сестра невесты уточнила, что у этих трех людей запутанная романтическая история, что стало причиной большого скандала.

Пользователи соцсети Reddit, где сестра невесты поделилась историей неудачной вечеринки, согласились, что совместный мальчишник и девичник не самая лучшая идея. Однако все же порекомендовали женщине помириться с сестрой и поддержать ее в трудное время. Ведь после такого шумного вечера невесте предстоит переделать список гостей, которые будут на ее свадьбе.

"Сопутствующий ущерб от этой вечеринки показывает, насколько плохой была эта идея. Конечно, многие люди могут ходить в стриптиз-клубы, пить, веселиться и не быть арестованными, разводиться, расставаться и вне свадьбы. Но эта группа, очевидно, не могла этого сделать, и мне очень трудно поверить, что это не было очевидно заранее. Якобы они все вместе веселились раньше и знали, какой хаос может последовать", — написал один из пользователей Reddit.

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