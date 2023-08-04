Заброшена уже 25 лет: пассажиров метро случайно отправили на "секретную" станцию (фото)

Станция практически не используется с начала века, кроме как для нужд регулирования движения поездов и некоторых съемок телепередач и кинофильмов.

В Великобритании из-за "недоразумения" люди не могли понять, как поезд, направлявшийся в Вестминстер, заехал на станцию метро Чаринг-Кросс (Charing Cross), закрытую уже 25 лет. Об этом пишет Daily Star.

Пассажиры лондонского метро были шокированы, когда они попали на заброшенную станцию, которая не используется с 1999 года.

"Извините, я понятия не имею, что произошло", — признался машинист поезда.

В воскресенье (30 июля) поезд восточного направления Юбилейной линии следовал из Грин-парка в Вестминстер, и все шло нормально, пока то, что позже назвали "недоразумением", не заставило людей удивиться.

"Я заметил, что станция Вестминстер выглядит не обычно, а когда поезд замедлил ход, я заметил, что на круговых указателях написано Чаринг-Кросс, а не Вестминстер", — рассказал BBC один из пассажиров.

Проблема с вышеупомянутым пунктом назначения заключается в том, что он практически не используется с начала века, кроме как для нужд регулирования движения поездов и некоторых съемок телепередач и кинофильмов.

Представители транспортной службы Лондона заявили, что этот казус произошел в результате "недопонимания" Фото: London Transport Museum

"Машинист поезда выступил по внутренней связи и дословно сказал: "Извините, я понятия не имею, что произошло", а весь поезд стоял в оцепенении. Один парень даже попытался нажать на кнопку открытия двери!", — продолжил неназванный пассажир.

Представители транспортной службы Лондона заявили, что этот казус произошел в результате "недопонимания". Смеющийся машинист сказал, что диспетчерская в Грин Парке направила поезд по неправильному пути.

"Я все еще потрясен случившимся, возможно, потому, что мне досталась бесплатная поездка на заброшенную станцию метро", — сказал один из пассажиров.

По словам представителей компании, поезд "сразу же вернулся в Грин Парк, чтобы дать возможность пассажирам выйти".

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