Выиграли дом в лотерею: пара объяснила, почему решили не продавать особняк за 3,5 млн (фото)

По данным компании Omaze, лишь трое из 15 победителей за последние три года решили остаться жить в призовых домах. Большинство из участников либо продали свои дома, либо передали их в аренду.

Бекка Потт, 32-летняя мама из Лондона, выиграла в лотерее особняк стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Большинство победителей таких лотерей продают свои дома, но Бекка решила сохранить свой и рассказала почему. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Бекка и ее муж Бен жили с новорожденной дочерью Авой в двухкомнатной квартире в Лейтоне, восточном Лондоне. Когда они выиграли дом в Аскоте, Беркшир, они решили переехать, чтобы дать Аве больше места.

"Мы всегда знали, что переедем и будем наслаждаться этим, по крайней мере, первое лето, просто, чтобы почувствовать, что мы живем в таком месте всей семьей", — сказала Бекка. "Но уже через несколько недель мы поняли, что не хотим уезжать, и решили оставить его себе".

Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun Фото: The Sun

"У нас маленький ребенок, поэтому дополнительное пространство и прекрасный сад для его исследований — это просто невероятно", — добавила она. "Мы любим отдыхать на свежем воздухе во внутреннем дворике, пока на кухне готовится ужин".

Бекка говорит, что решение сохранить дом было непростым, но она считает, что это правильный выбор для ее семьи.

"Это дом, в котором мы хотим растить нашу дочь", — сказала она. "Это место, где мы можем создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь".

По словам представителей компании Omaze, только трое из 15 победителей за последние три года решили жить в своих призовых домах — большинство из них либо продали их, либо сдали в аренду.

Напомним, в США мужчина по имени Ванг Ча из Калифорнии, выигравший 500 долларов в лотерею, использовал часть своих денег для покупки других билетов с защитным экраном для стирания. Он потратил 300 долларов, а выиграл 1 миллион.

Также стало известно, что победительница лотереи оказалась "заложницей" своего приза из-за малоизвестного закона. Хильда Макмиллен не может забрать выигранные ею деньги из-за нарушений правил безработицы.