Украинские корни: два пенсионера спустя 68 лет узнали, что их поменяли в роддоме (фото)

Ричард Бове и Эдди Амброуз из Канады считают что потеряли много времени, не знав друг о друге, но оба уверяют, что не хотели бы ничего менять. Сейчас они общаются семьями и планируют вместе отмечать общий праздник — день рождения.

Двое 68-летних мужчин столкнулись с открытием, что в далеком 1955-м году, при их рождении, произошла путаница в роддоме. В результате этой ошибки Ричард Бове провел всю свою жизнь, воспитываясь в семье индейцев, тогда как Эдди Амброуз был взят на воспитание украинскими эмигрантами. Об этом пишет The Insider.

Правду стало известно после прохождение тестов ДНК. Это вызвало сильное удивление у обоих мужчин. Их история потрясла весь мир, а их имена по-прежнему мелькают в заголовках мировых СМИ.

"Мы оба согласились с тем, что если бы мы открыли эту историю, и никто бы больше об этом не узнал, мы бы просто закрыли книгу и никому бы не рассказали", — сказал Ричард Бове, один из мужчин, в интервью газете New York Times.

Ричард, рыбак и бизнесмен, прошел тест на ДНК, который ему подарила старшая дочь в 2020 году. Он рассказал, что был ошеломлен открытием, что его предками являются украинцы, поляки и евреи-ашкеназы, а не коренные жители и французы, которых он считал своими.

Ричард Бове провел всю свою жизнь, воспитываясь в семье индейцев Фото: Alamy

В 2022 году женщина по имени Эвелин Стоки провела аналогичное исследование и пришла к выводу, что у нее есть кровный брат — Ричард Бове. Она выяснила, что как новый потенциальный родственник, так и мужчина, которого она всю жизнь считала своим родным братом Эдди Амброузом, родились в один и тот же день, в одном роддоме в канадской провинции Манитоба.

Мужчинам удалось связаться и обсудить неожиданное открытие, которое оказалось для них обоих очень удивительным. Они осознали, что небрежность, проявленная сотрудниками роддома в 1955 году, повлияла на их жизни и воспитание.

Бове рассказал, что в детстве он на собственном опыте убедился в жестокости политики Канады по отношению к коренному населению, поскольку в рамках усилий по ассимиляции детей коренных народов в белых семьях он был болезненно разлучен со своей матерью-кри.

"Ричард сказал мне, что я, вероятно, не выжил бы — настолько жестоким было воспитание", — рассказал Амброуз о воспитании Бове.

Эдди Амброуз был взят на воспитание украинскими эмигрантами Фото: The New York Times

Сам Амброуз, в свою очередь, наслаждался счастливым и беззаботным детством. Он воспитывался в семье украинских эмигрантов, которые были фермерами, владели магазином и почтовым отделением в городке Рембрандт. При его рождении в семье уже насчитывалось три дочери, поэтому как единственный сын, у Эдди была одинаковая привязанность как со стороны родителей, так и среди сестер.

"Ричард должен был получить мое воспитание в любящей семье. Это должен был быть он. Он должен был иметь эту любовь", — сказал Эдди.

Мужчины рассказали, что они считают что потеряли много времени, не знав друг о друге, но оба уверяют, что не хотели бы ничего менять. Сейчас они общаются семьями и планируют вместе отмечать общий праздник — день рождения.

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