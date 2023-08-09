"Они агрессивны": лебедь-убийца напал на мужчину, не дав ему доплыть до берега (фото)

Энтони Хенсли ухаживал за птицами около 10 лет. Однажды мужчина был атакован "кровожадным лебедем", который набросился на него когда тот пытался доплыть до безопасного места.

Трагический инцидент произошел в штате Иллинойс, США, в 2012 году. 37-летний Энтони Хенсли следил за тем, чтобы несколько лебедей, за которых он отвечал, были в порядке, когда одна из птиц напала на него повалив его в воду. Мужчина не смог доплыть до берега. Об этом пишет Daily Star.

Американец был атакован "кровожадным лебедем", который набросился на него, когда он пытался доплыть до безопасного места. Отец двоих детей упал в воду и не смог удержаться на плаву, его тянули на дно одежда и ботинки, а птица продолжал нападать на него.

Энтони был нанят компанией для ухода за лебедями в жилом комплексе Дес-Плейнс (округ Кук). Как говорят, он был предан заботе о животных. В районе были проблемы с гусями, и лебедей завезли на ставок, чтобы отвадить их. Мужчина ухаживал за ними около десяти лет.

В тот трагический день Энтони, живший в Вилла-Парк, сидел в каяке и проверял лебедя, когда тот набросился на него. Птица продолжала преследовать его, пока он находился в воде, и из-за этого — в сочетании с тяжелой одеждой — он не смог добраться до берега. В конце концов его вытащили из воды спасатели, но было уже слишком поздно.

Энтони и Эми прожили в браке четыре года Фото: CBS News

"Это трагедия для него. Провести последние несколько минут в таком состоянии. Его будут помнить как одного из самых замечательных отцов в мире. Очень хороший отец, очень хороший муж; в его теле не было ни одной злой косточки", — рассказывал его отец Рэймонд.

Супруги прожили в браке четыре года. Хотя смерть была признана несчастным случаем, через несколько лет после трагедии 2012 года его жена Эми подала иск против работодателя Энтони и жилищного комплекса. В нем она утверждала, что ответчики "знали или должны были знать, что лебеди-шипуны обладают ярко выраженным территориальным характером и опасной склонностью к нападению".

"Лебедь-шипун — одна из самых тяжелых летающих птиц, вес самцов составляет в среднем от 10 до 12 киллограм. Они агрессивны и нападают, нанося своим жертвам удары костяными отростками крыльев, сопровождаемые укусами крупным клювом", — утверждала вдова.

Издание отмечает, что трагические случаи, подобные этому, редки, но они подчеркивают опасность, которую таит в себе слишком близкое приближение к лебедям, и то, насколько агрессивными они могут стать, если почувствуют угрозу.

Ранее Фокус писал, что на женщину одновременно напали змея и ястреб. Пенсионерка Пегги Джонс боялась, что умрет, когда во время стрижки газона на нее напали сразу два опасных животных. Ранее женщина уже пережила один укус змеи.

Также стало известно, что женщина увидела голову чужой собаки торчащей из-под пола. Киндал Брет услышала странные звуки из комнаты, в которой они с мужем делали ремонт. Женщина была готова увидеть вора, но ничто не могло подготовить ее к тому, что же на самом деле так шумело.