Вновь вернулась: двухголовая змея обладает "двумя разными личностями" (фото)

Рептилия может легко повредить себе шею, пытаясь двигаться в разных направлениях и застревая. Это произошло в феврале 2021 года, когда ее впервые отправили на лечение.

В США двухголовая крысиная змея, которую семья нашла в своем саду в 2016 году, теперь здорова и снова выставлена в зоопарке Cameron Park Zoo в Техасе. Сотрудники говорят, что каждая голова имеет свой характер. Об этом пишет Daily Star.

Две головы змеи — Панчо и Левша — отдают телу "противоречивые команды", поэтому движения змеи "беспорядочны и нескоординированы". Если бы рептилию не передали в зоопарк, она бы, скорее всего, умерла.

В сообщении поясняется, что это также означает, что змея "может легко повредить себе шею, пытаясь двигаться в разных направлениях и застревая". Это произошло в феврале 2021 года, когда ее впервые отправили на лечение.

"Для полного заживления раны потребовалось время до июня прошлого года. Теперь, когда рептилия хорошо питается и рана полностью закрыта в течение года, мы с радостью возвращаем ее в здание пресноводного аквариума", — заявили сотрудники зоопарка.

Новый дом для змеи был специально построен без особых препятствий Фото: Cameron Park Zoo

Новый дом для змеи был специально построен без особых препятствий.

"Мы надеемся, что такая конструкция обеспечит змее достаточное количество укрытий, чтобы она чувствовала себя в безопасности и в то же время была физически защищена, чтобы она не повредила себе шею снова", — рассказали в зоопарке.

В беседе с Newsweek представитель зоопарка заявил, что двухголовые змеи встречаются "очень редко". он также рассказал, что животное "похоже, имеет разные характеры"

"Правая голова является более доминирующей в плане кормления и передвижения. Левая голова иногда принимает пищу, но в основном она, по-видимому, идет туда, куда хочет идти правая голова. Такие змеи редко долго живут", — добавил он.

Такое состояние называется полицефалией и возникает после неполного разделения эмбриона или неполного слияния двух эмбрионов.

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