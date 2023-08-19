Хейт из-за 19-летней разницы в возрасте: американская пара снимает Tiktok о совместной жизни (видео)

Женщину подозревали в том, что она имеет психологические проблемы, и пытались убедить, что муж ей изменяет. Однако пара устояла против хейтеров и планирует свадьбу.

Пара из США Эмили Даунинг и Майкл Джастин страдали от недоброжелательных комментариев, в которых осуждали их 19-летнюю разницу в возрасте. Несмотря на поток хейта, они решили пожениться и продолжают рассказывать о себе — снимают видео для Tiktok, которые просматривают по 100 тысяч зрителей. Об этом рассказало издание Mirror,

27-летняя Эмили Даунинг и 46-летний Майкл Джастин начали встречаться несколько лет назад. Некоторое время они не делились с соцсетями частными обстоятельствами своей жизни. Когда же рассказали об этом, то разница в возрасте вызвала ливень возмущенных комментариев: некоторые даже обращались лично, чтобы оскорбить мужчину и женщину.

Пара встретилась в Аризоне в 2019 году, говорится в материале Mirror. Эмили работала медсестрой, а Джастин работал в модельном бизнесе. Через некоторое время они ненадолго разошлись — мужчина отправился в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру. Однако через год, в 2020 — когда началась пандемия COVID-19, они вновь съехались — поняли, что не могут жить отдельно.

Об отношениях наконец написали в соцсетях. После этого поклонники Майкла публиковали негативные реакции на это событие, а Эмили начали преследовать сталкеры и тролли. В частности женщина рассказала о деталях хейта: писали, что муж ей изменяет, угрожали похищением и тому подобное. Также утверждали, что у нее проблемы в отношениях с отцом — иначе, чего бы это ее интересовал старший мужчина. Некоторые критиковали внешность и говорили, что она выглядит старше мужа.

Эмили и Майкл на отдыхе Эмили и Майкл на пляже Эмили — в купальнике

На протяжении лет Эмили получала ненавистнические сообщения, в которых ее заставляли бросить Майкла. Но не писала об этом в сети. Но однажды женщина предложила показать их совместную жизнь еще подробнее: "Мы должны просто принять это и сказать, что мы пара, и просто по-настоящему показать людям, что мы вместе, и тогда люди, вероятно, перестанут издеваться надо мной".

Эмили и Майкл — праздничная фотосессия Эмили и Майкл — объятия и поцелуи Эмили и Майкл — в момент помолвки

Первое видео для Tiktok пара сняла в 2020 году, указывает Mirror. Его увидели 3 млн пользователей и после этого, утверждает Эмили, хейта несколько поубавилось: "Отношения со мной однозначно замедлило его сталкеров, у него уже не так много, как раньше".

Пара отметила, что они имеют достаточно много положительных отзывов под своими рассказами о совместной жизни. Майкл признал, что первые сообщения об отношениях стали причиной отписок 8 тыс. поклонников, но вместо них пришли новые. Также в ленте все еще могут появиться странные провокационные сообщения. Среди последних — предположение, якобы Майкл похитил Эмили.

Эмили и Майкл планируют отпраздновать свадьбу в ноябре 2023 года. Женщина мечтает родить ребенка: рассказала, что это была одна из причин, почему она начала серьезные отношения. Мужчина уверен, что также хочет детей и именно от Эмили: "Ты единственная девушка, с которой я когда-либо представлял себя способным иметь детей".

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