Слишком большая: британка продала дом, чтобы сделать пластику груди (фото)

Из-за большого бюста женщина была вынуждена прибегнуть к экстраординарным мерам, так как испытывала множество неудобств.

33-летняя Виктория Марш из Великобритании продала свой дом, чтобы позволить себе пластическую операцию по уменьшению груди. Об этом пишет New York Post.

Из-за своей чрезмерно большой груди женщина была вынуждена прибегнуть к экстремальным мерам, так как она испытывала множество неудобств.

Британка пояснила, что проблемы с бюстом начались у нее в шестнадцать лет, а после рождения детей ситуация только ухудшилась. Марш выложила почти 13 000 долларов, используя деньги от продажи своего дома и кредит в 3800 долларов.

"У меня постоянно были напряжены мышцы шеи, в коже под грудью были инфекции. Я постоянно подкладывала туда тальк. Я начала чувствовать, что они давят на мои ребра", — рассказала она.

Британка призналась, что сделав пластику она чувствует себя "легче" и увереннее Фото: коллаж Фокус

Виктория отметила, что носить обычные бюстгальтеры было трудно, и ей приходилось покупать их на заказ. На свадьбу ей пришлось приобрести платье, которое было на два размера больше. Кроме того, у женщины возникали трудности с выполнением основных домашних обязанностей, и она осознавала необходимость перемен. Именно поэтому она обратилась к врачу для консультации о возможности уменьшения груди. Однако такая операция не финансируется системой здравоохранения Великобритании, поэтому она продала свой дом и оплатила процедуру самостоятельно.

Британка призналась, что сделав пластику она чувствует себя "легче" и увереннее.

"Это того стоило, ведь качество моей жизни улучшилось в тысячу раз. Теперь я смогу гораздо больше делать с детьми. И смогу носить то, что хочу носить, а не то, что подходит по размеру", — добавила женщина.

Мать двоих детей также надеется на то, что данную процедуру начнут рассматривать как медицинскую необходимость, а не только как проявление тщеславия.

Ранее Фокус сообщал, что женщина пошла на свидание голой, а ее спутник этого даже не заметил. На одежду из краски американка по имени Джой потратила два часа, а "наряд" ей создала художница по телу.

Также стало известно, что в Великобритании женщина ходила на работу в "костюме Евы" — она устроилась в клининговую компанию, где уборщицы работают голыми.