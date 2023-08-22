Впервые за 50 лет: фанаты Лохнесского чудовища готовятся к исторической охоте в Шотландии

По данным СМИ, около 100 добровольцев из разных стран мира собираются искать следы пребывания в озере мифического монстра.

В ближайшие выходные, 26-27 августа поклонники мистического Лохнесского чудовища собираются приступить к самой масштабной поисковой операции за последние полвека, надеясь разгадать древнюю тайну самой известной загадки Шотландии. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Любители паранормального из разных стран, включая Японию и Новую Зеландию, будут следить за прямыми трансляциями с озера Лох-Несс в надежде найти доказательства существования легендарного существа, прозванного Несси.

Миф о Лохнесском чудовище уходит корнями в давние времена, но набрала особую популярность после 1933 года, когда шотландская пресса впервые сообщила о наблюдениях "дракона или доисторического чудовища".

С тех пор было проведено множество исследований, многие из которых оказались мистификацией.

Управляющий Центром Лох-Несса Пол Никсон рассказал в интервью CNN, что около 100 добровольцев собираются искать следы чудовища на берегу озера, а еще столько же наблюдателей будет следить за событиями удаленно.

Участники, еще имеющие возможность зарегистрироваться на сайте, будут внимательно следить за записями, полученными с четырех веб-камер, установленных в стратегических точках вокруг озера.

"Наблюдатели будут следить за водой", сказал Никсон. "Если что-то интересное будет замечено, они могут записать это на видео и отправить на наш портал".

Лох-Несс – одно из самых больших водоемов на Британских островах, простирающееся на 22 мили и имеющее глубину более 750 футов.

Центр, открывшийся в начале этого года после реконструкции стоимостью 1,9 миллиона долларов, расположен на месте бывшего отеля Drumnadrochit, где 90 лет назад менеджер отеля Олди Маккей заявила, что видела "водяное чудовище".

Сейчас этот интерактивный аттракцион объединил усилия с группой Loch Ness Exploration (LNE), независимой исследовательской группой, чтобы провести самую масштабную операцию по поиску Лохнесского чудовища.

Каждое утро добровольцы будут получать инструкции от Алана МакКенна, основателя LNE, о том, на что следует обращать внимание, включая признаки активности и движения в воде.

Организаторы надеются, что эта операция станет самой крупной "поверхностной охотой" с момента исследования Лох-Несса Бюро расследований (LNIB) в 1972 году, когда добровольцы также искали мифическое чудовище, но без использования современной высокотехнологичной аппаратуры.

В этот раз участники владеют современными средствами, такими как тепловые дроны с инфракрасной камерой и гидрофон для обнаружения звуков под водой.

Никсон подчеркнул, что после завершения мероприятия результаты будут обобщены и анализированы, и, возможно, найдутся улики, свидетельствующие в пользу существования Лохнесского чудовища.

Он сказал: "Есть большая вероятность, что что-то будет замечено в эти выходные, но, конечно, остается вопрос, что именно это будет.

"Мы постараемся обеспечить наблюдателей так, чтобы они могли документировать любые перемещения, исключив тем самым субъективные факторы", добавил Никсон.

МакКенна подчеркнул, что основная цель проекта — зарегистрировать и проанализировать природное поведение и явления, которые могут иметь сложное объяснение.

"Мы надеемся вдохновить новое поколение энтузиастов Лох-Несса, и, присоединившись к этой масштабной операции, каждый сможет внести свой вклад в разгадку этой увлекательной загадки", — подчеркнул он.

Никсон уверен, что результаты этой уникальной операции могут принести новые научные исследования и расширить понимание таинственного мира озера Лох-Несс.

"Эта охота принесет нам новые знания и, возможно, перевернет то, что мы думаем о Лохнесском чудовище", — заключил Никсон.

Напомним, что в июне 2023 года Фармацевт Этьен Камель из французского города Лион, заявил, что во время отдыха у озера Лох-Несс он заметил "огромную темную фигуру" в воде.

Также в июне сообщалось, что тайны Лох-Несского чудовища вскоре могут быть раскрыты из-за стремительного падения уровня воды в озере.