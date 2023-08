Больше не сенсация: названа причина, по которой в "Симпсонах" сбываются предсказания (видео)

Популярный мультсериал предвидел президентство Дональда Трампа, Covid-19, слияние Disney и Fox, подводные катастрофы и смарт-часы. Многие люди верят в разные теории заговора и даже путешествие во времени, но на самом деле все гораздо проще чем кажется на первый взгляд.

Разговоры о том, что "Симпсоны" успешно предсказывают будущее, ведутся уже много лет, но теперь авторы YouTube-канала Chuppl считают, что им удалось разгадать тайну создателей мультсериала. Об этом пишет Daily Star.

Путешествия во времени и гадание регулярно называется причиной того, что популярный мультфильм на протяжении многих лет угадывал многие вещи.

Некоторые из предсказаний шоу оказались настолько глубокими, что оно само по себе стало объектом популярной культуры. Среди наиболее громких событий последнего времени, предсказанных любимым шоу, — избрание Дональда Трампа и крушение подводной лодки "Титаник", но как им это удается?

Несмотря на теории заговора, которые циркулируют уже много лет, авторы YouTube-канала Chuppl считают, что в этом нет ничего такого необычного, как путешествие во времени, а есть простое и понятное объяснение. Команда канала думает, что это вовсе не сенсация. По их мнению, это скорее всего связано с биографией авторов сериала, а не с каким-либо ясновидением.

Популярный мультсериал предвидел президентство Дональда Трампа Фото: grab

"В отличие от большинства других шоу, команда сценаристов "Симпсонов" состоит в основном из писателей, получивших хорошее образование в различных областях — от математики до социальных наук, поэтому они также очень тесно связаны с теми, кто находится на переднем крае", — сказал ведущий видеоролика The Simpsons Conspiracy: How They Predict The Future.

Они напомнили, что сценарист Дэвид Коэн изучал физику в Гарварде. Команда также отметила, что шоу всегда следит за правильностью математических выкладок, привлекая для написания уравнений, которые фигурируют в шоу, таких ведущих математиков, как астролог из Колумбийского университета Дэвид Шиминович.

Блогеры также выяснили, что для того, чтобы предсказание, сделанное шоу, сбылось, требуется около 13 лет, и что наиболее точные предсказания дают сценаристы с математическим образованием.

"Большинство других вещей, таких как Трамп на посту президента или победа Бразилии на чемпионате мира по футболу, являются обоснованными предположениями. Трамп рассматривал возможность стать президентом еще в 90-е годы. Так что многое из того, что мы предсказывали, к сожалению, можно было предвидеть", — рассказал ранее шоураннер Эл Джин Metro.

