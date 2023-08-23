Плавучее кладбище машин: со сгоревшего грузового судна достают уцелевшие авто (фото)

Корабль вез 3 784 автомобиля. Большинство из них были новыми BMW и Mercedes-Benz, а 498 оказались электромобилями. Стоимость груза оценивается в 100 млн фунтов стерлингов.

В прошлом месяце разрушительный пожар пронесся по грузовому судну Fremantle Highway и уничтожил большую часть роскошных автомобилей, находившихся на борту. Сейчас ведутся работы по спасению машин, которым удалось избежать пламени. Об этом пишет Daily Star.

Судно, ставшее, по сути, плавучим кладбищем уничтоженных роскошных автомобилей, загорелось 25 июля недалеко от побережья Нидерландов во время следования из немецкого порта Бремерхафен в Египет.

На судне находилось около 4 000 автомобилей, стоимость которых оценивается в 100 млн фунтов стерлингов, и, как предполагается, около 2 700 из них были уничтожены.

К сожалению, один из членов экипажа погиб во время пожара. Остальным 22 удалось спастись, некоторые прыгнули в море. Пострадавшие были доставлены в больницу по воздуху.

На судне находилось около 4 000 автомобилей Фото: RTL News

В начале этого месяца буксиры перетащили Fremantle Highway из Северного моря в голландский порт Эемсхавен для утилизации. В субботу (19 августа) начался процесс выгрузки пригодных для спасения автомобилей.

Теперь появились первые снимки изнутри пострадавшего от пожара судна водоизмещением 18 500 тонн. На фото с верхних палуб видны остовы автомобилей, покрытые копотью и совершенно неузнаваемые. Примерно 1100 автомобилей удалось избежать пламени, поскольку они были упакованы на нижних четырех этажах.

Автомобили были вывезены с Fremantle Highway после очистки на мобильной автомойке Фото: Shutterstock

На снимках видно, как в выходные дни пригодные к эксплуатации автомобили были вывезены с Fremantle Highway после очистки на мобильной автомойке. По словам представителей компаний Boskalis и Multraship, вода, использовавшаяся для мойки автомобилей, будет собрана и утилизирована. Обе фирмы ожидают, что операция по демонтажу займет более недели.

Грузовому судну будет разрешено оставаться в порту до конца октября, после чего оно будет отбуксировано в другое место и, скорее всего, сдано на металлолом.

Издание отмечает, что причина пожара до сих пор не ясна. Первоначально спасатели предположили, что причиной пожара стал аккумулятор электромобиля, однако впоследствии спасатели отказались от этой версии.

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