Семейная драма: бойфренд решил пропустить похороны, чтобы поспать и посмотреть телевизор

Женщину призвали расстаться со своим бойфрендом после того, как возлюбленный приказал ей пропустить похороны покойного дяди, чтобы он мог отдохнуть в свой выходной день.

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, почувствовала себя плохо после того, как ее бойфренд приказал ей пропустить похороны, чтобы он мог расслабиться в свой выходной день. Об этом пишет The Mirror.

Она рассказала, что ее дядя скоропостижно скончался в начале июня, и что ее семья пыталась накопить денег, чтобы оплатить его кремацию. Родные договорились встретиться у близлежащего моста, чтобы развеять его прах, но с трудом нашли подходящую дату.

"Ни у кого в моей семье нет денег, чтобы оплатить похороны в церкви с диктором. Поскольку никто этого не ждал, то и копить на это не стал. Оба родителя моего дяди умерли, а его дети не добились успеха. Он хотел, чтобы его кремировали, но поскольку денег ни у кого не было, мы ждали, когда придет его чек социального страхования", — написала она на Reddit.

Далее она рассказала о том, как после смерти дяди она собиралась с семьей на ужин, чтобы оплакать покойного дядю, но ее партнер решил его не посещать.

"Мы с моим партнером вместе уже почти три года и принимали участие в жизни семей друг друга, однако в последний год у нас возникли разногласия, и мы отдалились", — добавила она.

Мужчина не хотел приходить на семейные ужины и мероприятия, но сказал, что желает приехать на похороны, когда бы они ни состоялись.

"Как только появились деньги, началась, к сожалению, семейная драма. Практически все мы хотим собраться вместе и развеять прах на мосту, как дядя того хотел. Однако уже два из трех раз дата менялась. Я держала своего партнера в курсе событий. За две недели до встречи мне сказали, что мы собираемся 20-го. Я говорю об этом своему парню, а накануне вечером снова спрашиваю его, хочет ли он прийти. Из-за этого началась целая ссора", — пишет женщина.

Иллюстративное фото Фото: Sky News

Ее парень пожаловался на то, что не хочет присутствовать на похоронах, потому что хочет выспаться после "14 часов работы". Он осудил ее семью за то, что она снова изменила дату.

"Мне сказали, что я просто не понимаю. Он работает по 14 часов в день, но пять часов из них ежедневно проводит, плавая на пляже и смотря телевизор или добираясь до дома и обратно. Он хочет остаться дома, потому что у него болят ноги. Мне также сказали, что "все другие девушки, с которыми он встречался, отменяли планы, если они выпадали на выходной. Я сожалею, что смерть неожиданна, но это не моя работа и не мое место — указывать моей семье, что нужно перенести, чтобы мой партнер мог отдохнуть три лишних часа дома", — добавила она.

В итоге похороны все равно были перенесены кем-то другим, но женщина боится, что это повторится, когда даты станут окончательными. В то время как большинство пользователей выразили свое отвращение к реакции парня, другие призвали ее бросить его и жить дальше.

"Ему действительно неинтересны похороны. Вы ему тоже неинтересны. Пора прощаться", — написал один из пользователей форума.

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