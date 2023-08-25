Зефирный человек: Ким Чен Ын посетил фабрику ракет в костюме из "Охотников за привидениями", - СМИ

Персонаж Дэна Эйкройда приговаривал: "безвредные и мягкие" штуковины могут превратиться в нечто зловещее. Но, перефразируя рефрен известной песни Ghostbusters, авторы отмечают, что вызывать в этом случае нужно не охотников за привидениями, а, скорее, стилистов.

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын недавно приехал инспектировать военный завод в белом френче и белой кепке, точно Зефирный человек из комедии "Охотники за привидениями" 1984 года. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Персонаж Дэна Эйкройда часто приговаривал, что "безвредные и мягкие" штуковины могут превратиться в нечто зловещее.

Но, перефразируя рефрен известной песни Ghostbusters, авторы отмечают, что вызывать в этом случае нужно не охотников за привидениями, а, скорее, стилистов.

Во время поездки Ким Чем Ын установил новое соцобязательство — увеличить выпуск ракет, — похвалил технические возможности снарядов для гаубиц и сел за руль бронетранспортера.

Это новейший случай из недавних поездок северокорейского лидера на фабрики по производству оружия. На прошлой неделе он ездил на заводы, где разрабатывают стратегические крылатые ракеты и беспилотные аппараты.

Он также побывал на фабриках по выпуску крупнокалиберных боеприпасов для различных пусковых установок, в том числе и для запуска баллистических ракет.

Инструкции Кима по наращиванию производства в секторе ВПК призваны укрепить оборонительные возможности страны.

Не так давно армия Северной Кореи провела испытания пусковых установок, крылатых ракет, а в прошлом месяце испытывались новейшие баллистические ракеты. Среди них были и межконтинентальные баллистические с твердотопливным ракетным двигателем.

Северокорейский руководитель потребовал наладить в массовом порядке выпуск всевозможных разновидностей передовых стратегических двигателей для систем вооружений, чтобы таким образом "внести значительный вклад в революцию нового стратегического оружия в нашем стиле", говорится в публикации местного издания KCNA.

Напомним, что представители северокорейской армии также обещали укреплять военное сотрудничество с РФ.

Ранее сообщалось, что представители Ким Чен Ына назвали "преступным актом" поставку Украине кассетных боеприпасов.