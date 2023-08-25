Смотрит даже футбол: бразильская модель стала женой на время и разбогатела (видео)

Женщина никогда не посещает дома своих клиентов, но проводит с ними время в виртуальном пространстве. Они вместе смотрят фильмы или ужинают.

В Бразилии пользуются успехом "суррогатной жены", с которыми за деньги можно посмотреть футбол или поужинать. Об этом пишет New York Post.

24-летняя бразильская модель Баби Паломас требует за свои услуги 30 тысяч долларов.

За деньги брюнетка берет на себя роль "суррогатной жены" и с радостью проводит время с мужчинами, ищущими виртуального общения с женщиной.

"Я делаю то, что обычные жены часто предпочитают избегать — например, смотрю футбольный матч, не жалуясь", — хвастается 24-летняя Баби Паломас из Сан-Паулу.

За деньги брюнетка берет на себя роль "суррогатной жены" и с радостью проводит время с мужчинами Фото: Instagram/babipalomas

Девушка, предлагающая свои дерзкие услуги только в цифровом формате, имеет более чем 112 000 подписчиков в Instagram. Она с удовольствием удовлетворяет эмоциональные потребности своих покровителей, многие из которых живут в браке, когда они приобретают ее 12 или 24-часовые пакеты.

"Одному клиенту я приготовила ужин, пока сопровождала его по звонку, и мы вместе смотрели кино. Потом мы смотрели футбольный матч и другие мелочи", — рассказала модель, добавив, что никогда не выезжает к клиентам на дом.

Паломас говорит, что ее удаленное присутствие значит для ее поклонников очень многое.

"Эти мужчины открываются мне и рассказывают о своей жизни. В ходе этих бесед я поняла, что многие из тех, кто женат и имеет семью, чувствуют себя одинокими", — поделилась она.

Издание отмечает, что женщина мечтает о настоящем и счастливом браке и создании семьи. Пока это не случилось, она тренируется со своими поклонниками. Кроме этого, эта деятельность помогла ей разбогатеть.

Ранее Фокус писал, что британка продала дом, чтобы сделать пластику груди. Из-за большого бюста женщина была вынуждена прибегнуть к экстраординарным мерам, так как испытывала множество неудобств.

Также стало известно, что женщина пошла на свидание голой, а ее спутник этого даже не заметил. На одежду из краски американка по имени Джой потратила два часа, а "наряд" ей создала художница по телу.