Бортпроводники станцевали на крыле самолета и оказались в центре скандала (видео)

Танцы на крыле Boeing 777, принадлежащего швейцарской авиакомпании, были запечатлены в аэропорту Аргентины.

Экипажу авиакомпании Swiss International Air Lines грозит расследование со стороны разъяренных начальников после того, как их засняли танцующим на крыле самолета Boeing 777. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в Аргентине. Бортпроводников снял на видео потрясенный пассажир, который наблюдал за перформансом из терминала.

Видно, как стюардесса танцует и жестикулирует для фотосессии, покинув самолет через запасной выход на крыле.

Бортпроводники вышли на крыло самолета в аэропорту

А потом к ней присоединился еще одни член экипажа, который позировал для совместной фотографии. Еще один мужчина, вероятно пилот, после также вышел на крыло.

В компании Swiss Air Lines, которой принадлежит самолет, уже заявили, что расследуют так называемый потенциально "опасный для жизни" инцидент, который произошел в Буэнос-Айресе, Аргентина, перед тем, как самолет должен был вернуться в Цюрих через Сан-Паулу, Бразилия.

Крыло лайнера Boeing 777 находится примерно в пяти метрах над землей и может покрыться льдом даже после приземления в жарком климате из-за отрицательных температур на больших высотах.

Михаэль Пельцер, представитель швейцарского авиаперевозчика, заявил: "Безопасность является нашим главным приоритетом – это касается не только наших пассажиров, но и наших сотрудников. То, что на видео выглядит забавно, на самом деле опасно для жизни. Крылья Boeing 777 находятся на высоте около пяти метров. Падение с такой высоты может закончится печально".

Он также отметил, что поведение сотрудников на видео не соответствует их правилам безопасности и "не отражает высокий профессионализм наших сотрудников".

Пельцер уточнил, что в правилах четко прописаны правила поведения членов экипажа на борту самолета. И им не разрешается наступать на крылья, за исключением экстренных случаев. Это позволено только техническому персоналу, который при этом соблюдает предписанные меры безопасности и использует страховку.

Мартин Кнухель, вице-президент и руководитель бортпроводников Swiss International Air Lines, раскритиковал поведение своих сотрудников в видеоролике, но заявил, что компания скорей всего ограничится выговором и рассмотрением дела на внутреннем уровне. Но будут ли уволены сотрудники – он пока сообщить не может.

Напомним, ранее известного тревел-блогера Лэйс Ларайю оштрафовали на 1 878 австралийских долларов (44 821 гривна) после того, как она забыла задекларировать подаренный ей цветок от авиакомпании Qatar Airways. Лэйс случайно указала, что у нее нет с собой растений, забыв о подаренной розе.