Сам себе вызвал скорую: мужчину дважды за 5 минут ударила молния (фото)

Вероятность того, что в течение жизни человека ударит молния, составляет примерно 1 к 15 300. Шанс, что такое случится дважды, еще ниже.

В Китае мужчина сам себе вызвал скорою помощь после того, как менее чем за пять минут в него дважды ударила молния. Об этом пишет Oddity Central.

Вероятность того, что в течение жизни человека ударит молния, составляет примерно 1 к 15 300. Шанс, что такое случится дважды, еще ниже. Странный случай произошел в прошлом месяце. Во время грозы Лю Нань находился возле своего дома в городе Цзуньи (китайская провинция Гуйчжоу) и увидел белый свет, после чего потерял сознание и упал на землю. Он едва успел осознать произошедшее, как снова увидел яркий свет и снова потерял сознание.

Когда мужчина чудом очнулся во второй раз, он увидел, что его жена и дети лежат на земле, охваченные страхом. Он понял, что в него ударила молния, и немедленно вызвал скорую помощь. Мужчина средних лет был доставлен в местную больницу, где врачи подтвердили, что в него ударила молния не один, а два раза. У него были обнаружены ожоги третьей степени на ногах, пояснице и ягодицах.

Врачи подтвердили, что в мужчину ударила молния не один, а два раза Фото: Dimsum Daily

"В тот момент я сразу же потерял сознание, и прошло несколько мгновений, прежде чем я пришел в себя. Затем снова появился свет, и молния ударила в тот момент, когда я лежал на земле. Хотя я знал, что меня ударило током, я не знал, что вся земля также была наэлектризована", — сказал Лю.

Удар молнии обычно приводит к серьезным повреждениям кожи, и случай с Лю Нанем не был исключением. В результате он получил ожоги третьей степени, с которыми борется до сих пор. Спустя месяц после чудесного спасения ожоги китайца все еще не зажили. К счастью, его состояние сейчас стабильно, и он может считать себя счастливчиком, оставшимся в живых.

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