Супруги посадили более 2 млн деревьев, пытаясь "воскресить субтропический рай" (видео)

Одно взрослое дерево поглощает более 21 килограмма загрязняющих воздух веществ в год. Оно обеспечивает чистым воздухом, пригодным для дыхания, до четырех человек. Семья Сальгадос умножила это влияние на миллионы.

Бразильские супруги Себастиао и Лелия Сальгадо за 20 лет посадили более двух миллионов деревьев, пытаясь "воскресить субтропический рай", существовавший на территории семьи мужчины, когда он был еще ребенком. История получила огласку в 2019 году, однако недавно о ней вспомнило издание TCD.

На фотографиях, сделанных в 2001 году, видны акры бурого запустения. Себастиао, профессиональный фотограф, обнаружил разруху в конце 1990-х годов, когда вернулся из командировки, освещая геноцид в Руанде, сообщает The Guardian.

"Земля была так же больна, как и я, — все было разрушено", — рассказывал он тогда.

Издание отмечает, что уже в 2019 году, на похожем снимке с воздуха видны пышные деревья 290 различных видов. Семейна пара давно хотела восстановить лес в Амазонии, который был уничтожен при очистке участка.

Снимки "до" и "после" совершенно поразительны Фото: boredpanda.com

Идея начать пересадку деревьев возникла у Лелии. Это стало приглашением для насекомых, птиц и других животных, которые стали возвращаться на землю, как только деревья снова начали расти.

Их работа подчеркивает положительное влияние деревьев на планету и на людей. И помочь росту зеленых насаждений может практически каждый, посадив дерево или найдя уникальные проекты, позволяющие посадить семена в землю.

На планете насчитывается около трех триллионов деревьев, являющихся частью природной системы очистки грязного воздуха, которую человек в изобилии создавал в течение последних двухсот лет. В 2015 году новостной сайт Science сообщил, что Земля теряет около 15 млрд деревьев в год из-за производства бумажной продукции, ведения сельского хозяйства и других видов деятельности, связанных с человеком.

Таким образом, успех пары в Бразилии имеет более широкое значение. По данным фонда Arbor Day Foundation, одно взрослое дерево поглощает более 21 килограмма загрязняющих воздух веществ в год. Оно обеспечивает чистым воздухом, пригодным для дыхания, до четырех человек. Сальгадос умножили это влияние на миллионы.

"Только дерево способно превращать CO2 в кислород. Мы должны засадить лес", — сказал Себастиао.

Сейчас деревья процветают на 1740 акрах земли, принадлежащей Себастиао, бывшей скотоводческой ферме. Десятки тысяч людей приняли участие в более чем 700 образовательных проектах на этой земле. В рамках реставрационных работ восемь природных источников на территории парка "ожили" после понижения температуры. Сотни видов растений, животных и рептилий вернулись домой.

Ранее Фокус сообщал, что таинственная компания скупает землю, чтобы построить город будущего. В 2017 году фирма Flannery Associates предложила идею превращения территории округа Солано в пешеходный город, работающий на чистой энергии и рассчитанный на десятки тысяч жителей.

Также стало известно, что жители деревни слишком напуганы из-за банд, чтобы выходить на улицу вечером. Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых в городке, являются насильственные и сексуальные преступления. За последний год было зарегистрировано 538 инцидентов.