Горнолыжное шале, паб и дом-сад: как выглядят номинанты конкурса "Сарай года" (фото)

В конкурсе приняли участие 200 участников, а победу одержало произведение местного художника.

В Британии состоялся конкурс "Сарай года". Участие в нем приняли две сотни участников. Победитель был выбран, но многие из конкурсантов остались недовольны выбором судей. Об этом пишет Daily Mail.

В престижном конкурсе, который ежегодно проводит Cuprinol и предусматривает денежный приз в размере 1000 фунтов стерлингов, победил "Frankenshed" Арчи Праудфута, маленькое красочное рабочее пространство из переработанной древесины.

Судьи были особенно впечатлены эстетическими деталями автора проекта — художника Арчи Праудфута, отметив, что он продемонстрировал "высочайший уровень технико-цветовой трансформации", но, по словам других участников, усилия, приложенные к бюджету "Сделай сам", хуже по сравнению с их.

Некоторые из участников вложили в свои сараи тысячи фунтов стерлингов, а победил "бюджетный сарай".

Сарай-победитель Фото: Kennedy News and Media

Чтобы принять участие в конкурсе "Сарай года", участники должны добавить по крайней мере шесть фотографий своего сарая, а также описать источник вдохновения для их создания и почему их сарай должен победить.

Конкурсанты могут участвовать в следующих категориях:

Самый красочный сарай

Просто, но эффективно

Бюджет

Усадьба/Дача

Убежище природы

Паб/Развлечения

Неожиданный/Уникальный

Мастерская/Студии

Среди сараев-конкурсантов были салон красоты, пабы, горнолыжные шале, дома-сады, рестораны, библиотеки, мини-дома и тому подобное.

На конкурс было подано 200 заявок, а во второй тур попали 26 конкурсантов.

Фото: Kennedy News and Media Фото: Kennedy News and Media

Напомним, что в Бразилии супруги за 20 лет посадили более двух миллионов деревьев, пытаясь "воскресить субтропический рай", существовавший на территории семьи мужа, когда он был еще ребенком.

Ранее сообщалось, что жители села слишком напуганы из-за банд. Самым распространенным видом преступлений, совершенных в городке, являются насильственные и сексуальные преступления.