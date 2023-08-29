Назвали "руинами": мужчина тайно построил подземную пещеру с 2 водопадами рядом с домом

Строительство необычного сооружения продолжается уже пять лет, несмотря на отсутствие разрешения от городского совета.

В Великобритании подземная пещера с двумя водопадами и мостиком, построенная без разрешения, стала причиной борьбы между владельцем и представителями местного совета. Об этом пишет Liverpool Echo.

Строительство необычного сооружения продолжается уже пять лет, несмотря на то, что житель Айнсдейла (Ливерпуль) не получил на это разрешения. Рядом с домой есть массивный пруд, два водопада и трап, с которого открывается вид на небольшой водоем.

Согласно документам Совета Сефтона, строительство началось еще в 2018 году, а на создание дома в Першор-Гроув ушло пять лет, хотя в официальных документах совета он был назван "руинами". Садовый пруд с моделью птицы и каменной стеной включал в себя патио со статуей мыслящего человека, а также небольшой мостик между двумя водопадами.

На фотографиях "руины" изображены в разном состоянии: слева от моста видна большая дыра, а слева от патио — сваленные в кучу строительные материалы. Согласно заявлению, поданному в рамках запроса на разрешение, работы на объекте были завершены еще в июне. Также были замечены ступени, уходящие вниз и ведущие в подземную пещеру.

Слева от моста видна большая дыра, а слева от патио — сваленные в кучу строительные материалы Фото: Liverpool Echo

Несмотря на то, что предварительная консультация была одобрена, само строительство, судя по всему, завершено, и совет открыл прием замечаний от представителей общественности.

"Предложение в целом приемлемо с точки зрения дизайна и вряд ли окажет негативное влияние на условия жизни соседних жителей", — заявили они.

Несмотря на ожидаемое отсутствие влияния постройки на жизнь других людей, "руины", по всей видимости, все же будут обсуждаться, а решение по строительству ожидается в октябре. Необычный дизайн сада включает в себя мостик, нависающий над подземной пещерой, окруженной небольшим прудом и цветами.

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Также стало известно, что в городе все люди живут в гигантской башне под одной крышей. Сейчас в 14-этажном здании, известном как Begich Towers, проживает около 85% жителей. В комплексе расположено 150 квартир, и он был создан для того, чтобы никто не выходил на улицу в суровые зимние месяцы.